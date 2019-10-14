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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Buraya çıkmak cesaret istiyor! Türkiye'nin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti

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Buraya çıkmak cesaret istiyor! Türkiye'nin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti

Artvin'in Hatila Vadisi'ndeki Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Artvin'deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Buraya çıkmak cesaret istiyor Türkiyenin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Buraya çıkmak cesaret istiyor Türkiyenin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti
2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.
Buraya çıkmak cesaret istiyor Türkiyenin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti
Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, son baharla birlikte ziyaretçilerinin akınına uğruyor.
Buraya çıkmak cesaret istiyor Türkiyenin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti
CAMIN ÜSTÜNDE DURMAK ÜRKÜTÜCÜ

Cam seyir terasının üzerinde ziyaretçiler ilk deneyimlerinde heyecan ve tereddüt yaşarken bir süre sonra da eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor.

Buraya çıkmak cesaret istiyor Türkiyenin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti
Ziyaretçilerden Ezger Kaşka, “Türkiye´nin en yüksek cam seyir terası olduğu için merak ettik ve gelip görmek istedik. Çok beğendik güzel yapılmış bir yer. Aşağısı çok yüksek, insan ister istemez tedirgin oluyor. Hatta birlikte geldiğimiz bazı arkadaşlarımız çıkamadı. Camın üstünde durmak ürkütücü olduğu kadar bir o kadar da heyecanlı” dedi.
Buraya çıkmak cesaret istiyor Türkiyenin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti

Hatay’dan çam seyir terasını görmek için gelen Ali Çalışkan ise “Arkadaşlarla birleştik turizm amaçlı gezmeye geldik. Karadeniz’i gezdik, en çok merak ettiğimiz yerlerden birisi de cam seyir terasıydı. İlk defa çıkıyorum, yükseklik korkumun olduğunu burada hissettim. İnanılmaz deneyimdi benim için. Bu heyecanı yaşamak için değerdi” ifadelerini kullandı.
Buraya çıkmak cesaret istiyor Türkiyenin en yükseği... Binlerce kişi ziyaret etti

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2019)
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