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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Bunu yaşayan tüketiciler dikkat! AYM'den emsal karar...

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Bunu yaşayan tüketiciler dikkat! AYM'den emsal karar...

Anayasa Mahkemesi, tüketici hakem heyetine yaptığı başvurunun sonucuna ilişkin tebligatın eline geç ulaşması üzerine itiraz hakkını kaybeden vatandaşı haklı buldu. Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, başvurucunun adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), tüketici hakem heyetine yaptığı başvurunun sonucuna ilişkin tebligatın eline geç ulaşması üzerine itiraz hakkını kaybeden vatandaşı haklı buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, Abdullah Volkan Arslan, kredi borcunun yapılandırılması sırasında bankaya ödediği bin 190 liralık masrafı geri alabilmek için, Maltepe Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen hakem heyeti, 27 Temmuz 2015'te "ret" kararı verdi. Kararın tebliği için başvurucunun adresine çıkarılan tebligat, 29 Ağustos 2015'te "alıcının adreste tanınmadığı" belirtilerek iade edildi.

Söz konusu karar, yaklaşık 7 ay sonra 9 Mart 2016'da "tebliğ tebellüğ belgesi" başlıklı tutanakla Arslan'a elden teslim edildi.
Arslan'ın, hakem heyetinin kararına, İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesinde yaptığı itiraz, "15 günlük yasal sürenin geçirildiği" gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Arslan, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

"MEŞRU AMAÇLARLA ORANTISIZ"

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, başvurucunun adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

AYM gerekçesinde, somut olayda değerlendirilmesi gereken konunun, mahkemeye erişim hakkına orantısız bir müdahale oluşturup oluşturmadığı olduğu vurgulandı.

Bu anlamda, mahkemenin yapılan itiraza ilişkin verdiği ret kararının gerekçesinin yeterli ve kabul edilebilir nitelikte olmadığı vurgulanan gerekçede, "Öngörülebilirlik sınırları içinde değerlendirilemeyecek nitelikte hatalı bir uygulamayla verilen ret kararının, başvurucunun kanun yolunu kullanması imkanını ortadan kaldırdığı, başvurucu üzerinde ağır bir yüke sebep olduğu, başvurucunun katlanmak zorunda kaldığı külfetin, hedeflenen meşru amaçlarla orantısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

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