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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.09.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Bunu yapmayana ruhsat yok! 5 Eylül'den itibaren başlıyor

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Bunu yapmayana ruhsat yok! 5 Eylül'den itibaren başlıyor

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca, 5 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan emlak işletmelerine ruhsat verilmeyecek.

 Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 5 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ruhsat alamayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 5 Haziran'da yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektöründe faaliyet gösterecek işletmelerin taşıması gereken şartlar belirlendi.

Düzenlemeyle, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmesi için yetki belgesi alması hükmü getirilmişti. Buna göre, 5 Eylül'den itibaren, işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek.

İşletmeler, yetki belgesi için gereken belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine başvuracak. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından, oluşturulacak bilgi sistemi üzerinden verilip, yenilenip, iptal edilecek. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesi, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılacak.

"KAÇAK ÇALIŞAN EMLAKÇILAR ÖNLENSİN"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan da konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, il müdürlüklerinin yetki belgesi vermek için gereken altyapıyı hazırlaması ve bilgi sistemini kurması gerektiğini belirtti. Emlak işletmeleri için 5 Eylül'den itibaren yetki belgesi zorunluluğunun başladığını aktaran Taylan, yetki belgesi almak için de 30 metrekarelik işletmeye sahip olma, meslek odası kaydı, vergi mükellefi olma ve eğitim gibi şartlar getirildiğini ifade etti. Taylan, mevcut emlak işletmelerinin ise metrekare ve eğitim gibi bazı şartlardan muaf tutulduğunu anımsattı.

Kendilerinin de her önüne gelenin emlakçı olmamasını istediklerine işaret eden Taylan, "Mevcut emlakçılara çeki düzen getirilirken, temel sıkıntı olan bu işi kaçak yapanlara çözüm getirilmiyor. Apartman görevlisi, site yöneticisi, bakkal ve manav da bu işi yapıyor. Her lokanta camında satılık ve kiralık ilanları var. Bunlarla ilgili bir düzenleme ve cezai müeyyide getirilmiyor. Odaya kayıtlı yasal işlerini yapanların işini zorlaştırırken, kaçak çalışanın 'ayakçı' tabir edilenlerin de önüne geçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Taylan, ilgili yönetmelikteki bazı hükümlerin değiştirilmesi için bakanlığa başvurduklarını da aktarırken, sadece emlak danışmanlığına ait NACE koduyla kayıtlı işletmelerin bu işi yapmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Her meslek kolundan kaydı olanların yetki belgesi alabileceğine dikkati çeken Taylan, bu durumun da emlak danışmanlarının sayısını artıracağına ve haksız rekabet yaratacağına işaret etti.

 

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