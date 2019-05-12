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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.05.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Buna dikkat! İşte ucuz diye alınan baklavalardaki oyun

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Buna dikkat! İşte ucuz diye alınan baklavalardaki oyun

Tatlılar Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Baklava ise her bütçeye göre sofraları süslüyor. Ancak uzmanlar, kilogramı 80-100 liranın altında satılan fıstıklı baklavada Antep Fıstığı değil yer fıstığı kullanıldığına dikkat çekerek, tüketicileri uyarıyor.

Ramazan ayı gelince gıda fiyatlarındaki aşırı zamlar bu yıl tatlı fiyatlarına vurmadı. Geçen yılki fiyatlardan satılan tatlılar vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Vatandaşları tatlı alırken aldanmamaları konusunda uyaran Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, "Tatlı fiyatları geçen yılki fiyatlarla aynı. Zam yapmadık. Ramazan ayında fiyatları sabitledik. Tulumba 20 lira, cevizli baklava 50 lira, fıstıklı baklava ise 100 ile 120 lira arasında satılıyor.

Buna dikkat İşte ucuz diye alınan baklavalardaki oyun

Ramazanda sütlü tatlılara biraz daha rağbet oluyor. Vatandaşların tatlı alırken kaliteye dikkat etmesi lazım. "10 lira ucuz" diye insan sağlığının tehlikeye atılmaması lazım. Tatlı işleri çok hile götürüyor. Yer fıstığını boyayıp Antep Fıstığı diye tatlılarda kullanıyorlar. Antep fıstığının kilosu 100-150 lira, tereyağının kilosu 40-50 lira, maliyetler pahalı. 30 liraya tatlı sattığın zaman bunda bir art niyet aramak lazım. Vatandaşlar bir kilo alacağı yerde yarım kilo alıp kaliteli ürün yesinler. Maliyetlere zam gelmesine rağmen bu yıl tatlı fiyatlarına zam yapmadık, geçen yıl ki fiyatların aynısı" dedi.

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