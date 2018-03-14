Buharlaşan arsası için AİHM'e gidiyor

25 YIL VERGİSİNİ ÖDEDİLER

YARIM asra yakın bir süredir İstanbul'da yaşayan Dumlupınar Ailesinin başı şu sıralar, 'buharlaşan' arsa nedeni ile dertte. Kayıtlara göre Eyüpsultan'da bulunan

arsanın bir bölümü 1 Ocak 1993'den beri Dumlupınar Ailesi adına kayıtlı. Anılan tarihten beri arsanın emlak vergileri aile tarafından ödendi. Hatta, emlak vergisi ödemelerinde gecikme yaşandığı dönemlerde aile cezalı ödeme yaptı.

BELEDİYEYE BAŞVURDU

Ailenin ikinci kuşak temsilcisi Hüseyin Dumlupınar, 25 yıldır kullanımlarında olan bir dönem bahçe olarak da kullandıkları arsaya ilişkin tapu tapu tahsis belgesi ve rayiç değeri üzerinden kendilerine satış yapılmasını talep etti. Ancak ne olduysa bu başvurudan sonra oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine'ne yapılan başvuruda ne olumlu ne de olumsuz yanıt alınabildi. İBB tarafından Hüseyin Dumlupınar'a verilen yanıtta "Tarafınıza ait tapu tahsis belgesine ulaşılamadı" denildi.

MAHKEME MAHKEME DOLAŞTI

Dumlupınar, İBB'den gelen yazı sonrası İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Anılan davada mülkiyet hakkının tespiti talep edildi. Mahkeme, davayı esaastan reddetti. Dumlupınar daha sonra İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İdare mahkemesinde çıkan olumsuz karara itiraz başvurusunu ise İstanbul 5. Bölge İdare Mahkemesi ele aldı.Anılan mahkemenin de red kararı vermesi sonrası Dumlupınar, iç hukuk yollarından sonuncusu olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. AYM kararını geçen yıl Aralık ayında açıkladı. AYM kararında da Dumlupınar'ın aleyhine karar çıktı.

MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

AYM kararının da olsumsuz çıkması üzerine Dumlupınar bu kez AHİM'e başvurmnaya hazırlanıyor. AİHM başvurusunda, mülkiyet ve yaşam hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.



ARSA EL DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, Dumlupınar Ailesi, kullanımlarında olan arsanın kendi adlarına tapuda tescil edilmesi için mahkeme-mahkeme dolaşırken, arsa da el değiştirdi. Değerli konumda bulunan arsa piyasa değerinin çok altında bir fiyata Yunusemre Yapı Malzemeleri ve İnşaat Tic. Limited şirketine satıldı. Satışı yapılan parselde, Dumlıpınar Ailesine ait payın da yer aldığı anlaşıldı.