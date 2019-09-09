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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.09.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

British Airways pilotları greve gitti, uçuşlar iptal edildi

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British Airways pilotları greve gitti, uçuşlar iptal edildi

British Airways ile pilotlar arasında ücret anlaşması olmaması nedeniyle uçuşlar iptal oldu.

İngiliz havayolu British Airways'ten yapılan açıklamada, pilotların greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

İngiliz Pilotlar Birliği BALPA ile uzun zamandır maaş konusunda görüşmeler yapan havayolunun sitesinde yer alan açıklamada "Maalesef, BALPA hangi pilotların greve gideceğini belirtmediği için, kaç pilotun işe geleceği ve hangi uçaklarda uçma izinlerinin olduğunun hiçbir şekilde tahmin etmenin yolu yoktu. Bu yüzden uçuşlarımızın yaklaşık yüzde 100’ünü iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" denildi.

GREV 2 GÜN SÜRECEK

Pilotlar Birliği BALPA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise "Bir günlük grevin British Airways'e maliyeti 40 milyon pound, bizim kendilerinden istediğimiz anlaşma ile arasında 5 milyon pound fark var, bizim talebimiz 45 milyon tutuyor, grevi bitirmek için neden bizimle anlaşmıyorlar" denildi.

British Airways, iptal edilen uçuşların iade edileceğini, istenirse başka bir güne tekrar rezervasyon yapabileceklerini ya da başka havayolu şirketlerinden biletlerini alabileceklerini yazılı olarak açıkladılar. Havayolu, günde 800 uçuş yapıyor ve günlük olarak 145 bin kişinin grevden etkilenmesi bekleniyor.

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