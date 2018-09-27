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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
27.09.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Borsa, güne yatay başladı -

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Borsa, güne yatay başladı -

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 99.083,90 puandan başladı.

 

Açılışta BIST 100 endeksi, 64,96 puan ve yüzde 0,07 azalışla 99.083,90 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde
0,04 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,37 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile metal eşya, makine oldu.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 98.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının çoğunu telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 99.148,85 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırmasına karşın, karar metninden para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesinin çıkarılması ile büyüme ve faiz öngörülerinin yatırımcılar tarafından "şahin" olarak algılandığını, bunun da küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını dile getirdi.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 3 gün sürecek Almanya ziyaretinden gelecek haber ve açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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