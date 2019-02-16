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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriBoron deterjanına talep beklentiyi aştı, fabrikada vardiyalar arttırıldı: 24 saat ‘bor’ mesaisi
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Ekonomi
16.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boron deterjanına talep beklentiyi aştı, fabrikada vardiyalar arttırıldı: 24 saat ‘bor’ mesaisi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Boron deterjanına talep beklentiyi aştı, fabrikada vardiyalar arttırıldı: 24 saat ‘bor’ mesaisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yeni bor stratejisiyle üretilen ve Eti Maden’in yaptığı Ar-Ge ile piyasaya sunulan ‘Boron’ marka temizlik deterjanının satışları beklentilerin çok üzerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle ‘Boron’un üretildiği fabrikada vardiyalar arttırıldı, mesai 24 saate çıktı. Ayrıca kapasite arttırımı için yatırım yapılacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bor madeninden üretilen ürünlerle ilgili çalışmaları hızlandırıyor. Bir süre önce piyasaya çıkan Boron deterjanı ile ilgili satışların beklentinin üzerinde olduğu belirtilirken, üretim için vardiya sayılarının arttırıldığı ve 24 saat mesai yapıldığı ifade edildi.

KAPASİTE ATTIRILACAK

Eti Maden’in Ar- Ge projelerinin sonucu olarak Eskişehir Kırka fabrikasında üretilen deterjan Boron markasıyla piyasaya çıktı. Satış bilgilerini ticari sır olduğu için paylaşmayan Enerji Bakanlığı, satışların beklentinin üzerinde olması üzerine fabrikada üretim artışı için kapasite arttırmaya hazırlanıyor. Yetkililer, BİM, A101, Şok, Migros, Carrefour, Mopaş, Çağrı, Onur, Rammar, Sultan-Kütahya, Biçen, Kayseri Gross, Gökkuşağı, Pekdemir Çiftliği gibi marketlerde Boron’un satıldığını, ancak tanzim satışlarda satışın düşünülmediğini ifade ettiler.

BORDAN ÜÇ GÜBRE

Öte yandan Enerji Bakanlığı, toprağa takviye olarak eklenecek ve ürünlerin verimliliğini arttıracak “2-4 mm Granül Boraks Pentahidrat”, “2-4 mm Granül Kolemanit” ve “2-4 mm Granül Üleksit” adını verdiği üç farklı bor gübre geliştirdi. Fazla yağış alan bölgeler ile orta ve az yağış alan bölgeler için ayrı ayrı gübre geliştiren Bakanlık, gübreleri Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğü’nde bulunan Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde üretirken, çalışmada 5 Ar-ge personeli görev aldı. Test ve deneme çalışmalarının yapıldığı bor gübrelerin pilot çalışmalarının ise önümüzdeki ay tamamlanmasının ardından endüstriyel üretime geçilmesi planlanıyor. Ürünlerin saha denemeleri ve bitkilerde uygulamalarının ise Eti Maden ile Sabancı Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü Tarımda Borlu Gübre Kullanımı Ar-Ge Danışmanlık projesi kapsamında devam ettiği belirtildi. Proje kapsamında farklı iklim koşullarında ve seçili bitki türlerinde sera ve tarla deneme çalışmalarına da devam ediliyor.

YUR TDIŞINA BORLU GÜBRE SATILACAK

EDİNİLEN bilgiye göre bor yetersizliği bulunan topraklarda ve uygun bitki türlerinde verim artışı sağlayacak gübrelerden toz ürünler suda çözdürülerek veya damla sulamayla uygulanacağı gibi granül ürünler ise direkt toprağa dağıtılarak uygulanacak. Ayrıca granül gübreleri yüksek miktarda uygulanan diğer 2-4 mm azot, fosfor ve potasyum gübreleriyle karıştırılarak homojen bir dağılımla uygulama yapılabilecek. Gübrelerin kullanımının öncelikle şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola (kolza), çay ve pamuk gibi bor ihtiyacı fazla olan bitkiler için uygun olacağı belirtilirken, çalışmalar ilerledikçe bor ihtiyacı olan sebze ve meyvelerde borun kullanım alanları da genişleyecek. Bakanlık yetkilileri, bor gübrede yurt içi piyasalar olduğu kadar yurtdışı piyasaların da hedeflerinde olduğunu kaydettiler. Özellikle fazla yağış alan Güney Asya, Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde bu ürünlerin kullanımının etkili olacağını tespit eden Bakanlık ürün satışında da bu pazarlara yönelecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.02.2019) 2
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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