BoJ Başkanı Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir

Kuroda, Japonya İş Federasyonu toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankası fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için, para politikalarını gevşetecektir. Politika uygulamaları kapsamında eğer hükümet maliye politikaları kullanırsa bunun sinerjistik etkisi ekonomik teşviki daha da güçlü olacaktır" dedi.

BoJ, geçen hafta kısa dönem faiz oranının yüzde eksi 0.1'de sabit tutulduğunu duyurmuştu.