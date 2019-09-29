Boğaziçi Zirvesi’ne 90 ülkeden 3 bin katılımcı
Bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi rekor bir katılıma hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi’ne bu yıl 90’dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor. Zirveyi düzenleyen Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, gittikleri tüm ülkelerde Türkiye’ye yönelik büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını ve Türkiye’nin yeniden yatırımcıların radarına girdiğini ifade etti. Ocak ayından bu yana 20’den fazla ülkede temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özgencil, “Normalde Eylül ayında resmi konfirmasyonlar çok az olurken, bu sene ilk defa daha bu ay itibariyle 30 ülkeyi geçtik. Yaptığımız temaslarda yurtdışında Türkiye’ye olan ilginin yeniden canlandığını net bir şekilde gördük. İş insanları Türkiye’deki yatırım fırsatlarını merak ediyor ve bilgi almak istiyor. Bunun yanında artık yabancılar Boğaziçi Zirvesi’nde çalışanların ve yöneticilerin samimiyetine inandılar. Ekonomik açıdan bakarsak biz burayı hiçbir zaman bir ticarethane gibi düşünmedik. Dışarıdaki temaslarımızda kendimizden öte Türkiye’yi temsil ediyoruz” dedi.
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