Black Friday ve Kara Cuma olarak bilinen Efsane Cuma indirimleri ne zaman?
Avrupa'da Black Friday ve Kara Cuma olarak bilinen Efsane Cuma indirimleri, tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Avrupa'da birçok firmanın kampanya tanıtımlarına devam ettiği Black Friday indirimleri, ülkemizde ise Efsane ve Muhteşem Cuma isimleri ile biliniyor. Peki, Black Friday olarak bilinen Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, o tarihler
Ülkemizde Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma isimleri ile bilinen, yurt dışında ise Black Friday olarak anılan indirim günleri, bu yıl da pek çok tüketicinin ilgisini çekecek. Peki, ülkemizde Black Friday yerine anılan Kara Cuma ve Efsane Cuma olarak bilinen indirimler ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar
BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil ediyor. Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.
Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.
BLACK Friday (Efsane Cuma),Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlamak üzere. Özellikle bu dönemde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanıcılar internetten üzerinden yaptıkları online alışverişlere bu aylarda daha dikkatli olmalı.
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