Bizi kimse kurla terbiye edemez

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, son günlerde döviz kurunda yaşanan hareketlilik konusunda, “Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulanlara da bakmayın. Bizi döviz kuru möviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başının çaresine baksınlar” tepkisini gösterdi. Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray’ın açılış törenine katıldı. Erdoğan, “Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar eğer Suriye’deki bu gelişmeleri bahane ederek ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Bunları da gayet iyi biliyoruz, yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Hükümetimiz bu konuda kararlı şekilde yoluna devam etmektedir. Döviz kurlarındaki artışın mantıklı, makul, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur” dedi.

BİRİLERİ RAHATSIZ

Türkiye’nin son birkaç aydır yaşadığı hadiselere bakınca şöyle bir manzara çıktığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “2017 yılı büyümesi tüm uluslararası tahminleri alt üst ederek yüzde 7.4 açıklandı. İhracat 160 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Turizmde sezonun parlak geçeceğine dair emare var. Rusya ve İran ile bölgemiz arasında önemli zirve oldu. Akkuyu’da 22 milyar dolarlık güç santralı temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. İhracatımıza 6 milyar dolarlık katkı yapacak ithalatımızı 12 milyar dolar azaltacak 135 milyar liralık yatırım teşviklerini sahiplerine teslim ettik. Olumsuz değerlendirmelerin en önemli bahanesi olan cari açığın düşürülmesine yönelik ciddi bir adım attık.”

Erdoğan, Kanal İstanbul’un ihalesini yapmalarının olmazsa olmaz hale geldiğini söyleyerek “İşte son boğazdaki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Daha bekleyemeyiz. İhale süratle yapılması lazım. Durmak yok. Küresel ekonomide de kırılganlığa yola açacak ciddi herhangi bir haberi almadık” dedi.

GÜNDE 520 BİN YOLCU TAŞIYACAK

BAŞKENTRAY Projesi kapsamında, 36 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı boyunca bir YHT garla 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı. Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli toplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı.12 adet karayolu alt ve üst geçidi, 10 adet yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfez inşa edildi. Başkentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray’a aktarma yapılacak. Başlangıçta 15 dakikada bir, ardından ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verilecek.

1.2 MİLYARLIK BAŞKENTRAY

BAŞBAKAN Binali Yıldırım da Başkentray açılışında yaptığı konuşmada bürokrasiden şikayet ederek, “Bürokrasi bürokrasi, engel engel diyoruz. En tipik örneğini biz bu projede gördük. 2012’de bu ihale yapıldı. Ancak üç sene mahkemesi sürdü. Yani 36 ay yapımı da 20 ay sürdü. Bu ne demektir, büyük bir kayıp” dedi. Yıldırım, şöyle konuştu: “Başkent Ankara’yı 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımıza yaklaştırdık, yakınlaştırdık. Başkentray 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu. Artık Ankara YHT’nin başkenti haline geldi. 20 ay gibi kısa sürede bu hattı tamamladık. Bürokrasi bürokrasi diyoruz, işte engel engel diyoruz. En tipik örneğini biz bu projede gördük. 2012’de bu ihale yapıldı. Ancak üç sene mahkemesi sürdü. Yani 36 ay yapımı da 20 ay sürdü. Bu ne demektir, büyük bir kayıp.”