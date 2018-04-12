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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
12.04.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Bizi kimse kurla terbiye edemez

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Bizi kimse kurla terbiye edemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki artışın mantıklı, makul hiçbir izahının olmadığını ve ekonomide emin adımlarla yola devam ettiklerini belirterek Türkiye’nin döviz kuru üzerinden terbiye edilemeyeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, son günlerde döviz kurunda yaşanan hareketlilik konusunda, “Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulanlara da bakmayın. Bizi döviz kuru möviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başının çaresine baksınlar” tepkisini gösterdi. Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray’ın açılış törenine katıldı. Erdoğan, “Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar eğer Suriye’deki bu gelişmeleri bahane ederek ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız.  Bunları da gayet iyi biliyoruz, yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Hükümetimiz bu konuda kararlı şekilde yoluna devam etmektedir. Döviz kurlarındaki artışın mantıklı, makul, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur” dedi.

BİRİLERİ RAHATSIZ

Türkiye’nin son birkaç aydır yaşadığı hadiselere bakınca şöyle bir manzara çıktığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “2017 yılı büyümesi tüm uluslararası tahminleri alt üst ederek yüzde 7.4 açıklandı. İhracat 160 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Turizmde sezonun parlak geçeceğine dair emare var. Rusya ve İran ile bölgemiz arasında önemli zirve oldu. Akkuyu’da 22 milyar dolarlık güç santralı temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. İhracatımıza 6 milyar dolarlık katkı yapacak ithalatımızı 12 milyar dolar azaltacak 135 milyar liralık yatırım teşviklerini sahiplerine teslim ettik. Olumsuz değerlendirmelerin en önemli bahanesi olan cari açığın düşürülmesine yönelik ciddi bir adım attık.”

Erdoğan, Kanal İstanbul’un ihalesini yapmalarının olmazsa olmaz hale geldiğini söyleyerek “İşte son boğazdaki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Daha bekleyemeyiz. İhale süratle yapılması lazım. Durmak yok. Küresel ekonomide de kırılganlığa yola açacak ciddi herhangi bir haberi almadık” dedi.

 

GÜNDE 520 BİN YOLCU TAŞIYACAK

 

BAŞKENTRAY Projesi kapsamında, 36 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı boyunca bir YHT garla 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı. Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli toplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı.12 adet karayolu alt ve üst geçidi, 10 adet yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfez inşa edildi. Başkentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray’a aktarma yapılacak. Başlangıçta 15 dakikada bir, ardından ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verilecek.

Bizi kimse kurla terbiye edemez

 

1.2 MİLYARLIK BAŞKENTRAY

 

BAŞBAKAN Binali Yıldırım da Başkentray açılışında yaptığı konuşmada bürokrasiden şikayet ederek, “Bürokrasi bürokrasi, engel engel diyoruz. En tipik örneğini biz bu projede gördük. 2012’de bu ihale yapıldı. Ancak üç sene mahkemesi sürdü. Yani 36 ay yapımı da 20 ay sürdü. Bu ne demektir, büyük bir kayıp” dedi. Yıldırım, şöyle konuştu: “Başkent Ankara’yı 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımıza yaklaştırdık, yakınlaştırdık.  Başkentray 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu. Artık Ankara YHT’nin başkenti haline geldi. 20 ay gibi kısa sürede bu hattı tamamladık. Bürokrasi bürokrasi diyoruz, işte engel engel diyoruz. En tipik örneğini biz bu projede gördük. 2012’de bu ihale yapıldı. Ancak üç sene mahkemesi sürdü. Yani 36 ay yapımı da 20 ay sürdü. Bu ne demektir, büyük bir kayıp.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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