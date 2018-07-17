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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
17.07.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

'Bize gelecek tüm fındığa talibiz'

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'Bize gelecek tüm fındığa talibiz'

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok." dedi.

BAYRAKTAR, muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır piyasanın bir miktar üzerinde fiyatla fındık aldıklarını, bu yıl da tüm bölgelerde alım yapacaklarını belirtti. 
Kendilerine gelecek tüm fındığı alacaklarını ifade eden Bayraktar, "Emanet olabilir, peşin olabilir, hiçbir sıkıntımız yok. Hazırlık aşamasındayız, sezona da çok rahat gireceğiz." diye konuştu. 

Bayraktar, piyasayı speküle etmemek için alım fiyatı açıklamak istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: 

"Rakam verince kamuoyu bunu speküle ediyor. Yine söylüyorum, gelen tüm fındığı almaya talibiz. Hedefimiz her yıl aldığımız fındığın üzerine çıkmaktı. Bu sezon aldığımız fındık 15 bin tonu geçti, inşallah bu rakamı bu sezon çok rahat geçeriz. Biz, bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok." 

Batı bölgesinden iyi miktarda fındık beklediklerini söyleyen Bayraktar, "Özellikle Sakarya'dan çok ciddi alım bekliyoruz, Düzce'nin bir bölgesinden iyi miktarda fındık alırız. Ordu bölgesi gayet iyi, Giresun'un bir kısım bölgelerinden alım bekliyoruz. Trabzon bölgesinde biraz zayıfız. Hedefimiz tüm kooperatiflerden iyi fındık almak ama biraz da bu, üreticinin teveccühüyle alakalı." diye konuştu. 

FİSKOBİRLİK'in kuruluş amacına işaret eden Bayraktar, sanayici karşısında alternatif bir alıcı modeli oluşturmak, üreticinin yanında yer almak, fiyatı güçlerinin yettiği ölçüde yukarı çekmek anlamında üreticiden fındık almak istediklerini, bunun asli işleri olduğunu dile getirdi. 

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in üreticiden fındık alması halinde kuruluş gayesine uygun hareket etmiş olacağını belirterek, şunları söyledi: 
"Ayrıca sanayici karşısında bir alternatif alıcı modeli oluşturmuş oluruz, yoksa ticaret anlamında, para kazanma adına çok kazançlı değil, maliyetlerimizi artırıyor ama FİSKOBİRLİK varsa, biz bir kooperatifsek mutlaka üreticiden fındık almamız lazım. Bu işi bir kazanç meselesi yapmadan sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." 

"Aldığımız fındığı işleyip aynı miktarda fındık mamülü satıyoruz" 

Bazen aldıkları fındığın kalibre ve kalite olarak işlenmeye müsait olmadığını, bu fındığı piyasaya satarak yeniden ürün aldıklarını anlatan Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in şu ana kadar aldığı fındığı işleyip aynı miktarda fındık mamulünü sattığını ifade etti. 

Bayraktar, şu anda üreticiden fındık gelmediğine dikkati çekerek, "Biz kendi tesislerimizde işlemek için fındık alıyoruz. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık miktarı, işlemek için ihtiyacımız olan fındığı karşılamıyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait." dedi. 

"TMO alım yapacaksa bunun FİSKOBİRLİK üzerinden yapılmasını isteriz" 

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl da piyasadan fındık alabileceği yönünde duyumları olduğunu bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: 
"Hükümet böyle bir yönteme gidecekse bu işin FİSKOBİRLİK üzerinden yapılmasını isteriz. Bu, FİSKOBİRLİK'in kendi pozisyonunu koruması açısından değil, maliyetler ve üreticinin memnuniyeti açısından önemli. Bunu yapabiliriz, devlet geçmişte Hazine adına FİSKOBİRLİK'e görev vermişti. Şimdi TMO'ya görev verir, TMO adına da alımı FİSKOBİRLİK yapar, bu piyasayı rahatlatır diye düşünüyorum." 

Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in batacak durumdayken bugünlere geldiğine işaret ederek, "Nihai ürün anlamında büyüyoruz, büyümenin getirdiği maliyetler var. Ne kadar büyürsek piyasada paramız o kadar kalıyor, dolayısıyla piyasada kalan parayla ilgili de bankadan para kullanmak zorunda kalıyoruz, faizleri biliyorsunuz. Burada bir sıkıntımız var." dedi. 

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