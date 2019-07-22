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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.07.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde tutunuyor

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Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde tutunuyor

İran hükümetinin kripto para birimleri madenciliğine yönelik yeni yaptırımları ve düzeltme hareketinin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 8,500 dolar düzeylerine kadar çekilebileceğine ilişkin açıklamalara karşın, 10 bin 613 dolar ile 10 bin 500 dolar üzerinde tutunuyor.

ISNA'da yer alan habere göre İran hükümeti, kripto para birimleri madenciliğine, elektrik ihracatına benzer yaptırımlar uygulayacak. Enerji Bakanı Yardımcısı Homayoon Haeri, Pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu kararın Bakanlar Kurulundan onay beklediğini belirtirken, elektrik ihracatı ücretlerinin değişken olduklarına ve çeşitli etkenler üzerine belirlendiklerine dikkat çekti.

Bunun yanında, piyasa analiz şirketi Midas Touch Danışmanı Florian Grumes, SeekingAlpha.comda yayınlanan analizinde kripto para birimleri piyasasındaki düzeltme hareketinin ardından Bitcoin'in 8,500 dolar düzeyinde işlem görebileceğini öngördü. Bitcoin'in haftalık grafiğinde hem aşağı hem de yukarı yönlü eğilimlerin oldukça keskin olduğuna dikkat çeken Grummes, buna rağmen mevcut eğilimin artışa işaret ettiğini belirtti. Bitcoin'in 26 Haziranda 13 bin 887 dolarla yılın en yüksek düzeyini görmesinin, yatırımcıların uzun dönem pozisyonlarını bırakmalarına yol açan bir direnç alanı oluşturduğunu vurgulayan Grummes, şunları yazdı:

Büyük resme bakıldığında son aylarda görülen keskin iyileşme kesinlikle bir boğa piyasası göstergesidir. Eğer 13 bin 887 dolar düzeyinin üzerine çıkılırsa, 15 bin dolar, hatta 20 bin dolar düzeylerine bu yıl erişilebilir.

Diğer yandan eğer stokastik osilatördeki (Stochastic Oscilaltor / alım satımların teknik bir analizinde destek ve direnç seviyelerini kullanan gösterge) sat işareti değişirse, Bitcoin'in 7 bin-8 bin dolar düzeylerinde destek bulması beklenebilir.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.26 düşüşle 10 bin 613 dolardan işlem gördü ve 189 milyar 245 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2sini oluşturdu.

Toplam 2,364 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.46, yüzde 1.31, yüzde 1.44 ve yüzde 1.24 ile sırasıyla yalnızca Litecoin, Binance Coin, EOS ve TRON yükseldi. En büyük 100den de son 24 saatte 53ü yükseldi ve yüzde 15.79 ile en çok 69'uncu sıradaki NEXT değer kazandı.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 290 milyar 335 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 197 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.26

2.Ethereum yüzde 0.35

3.Ripple yüzde 0.14

5.Bitcoin Cash yüzde 1.32

7.Tether yüzde 0.27

9.Bitcoin SV yüzde 3.55 düşerken

4.Litecoin yüzde 0.46

6.Binance Coin yüzde 1.31

8.EOS yüzde 1.44

10.TRON yüzde 1.27 yükseldi.

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