Bisikletli ulaşım farkındalığı için Türkiye'ye "iletişim fonu"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBisikletli ulaşım farkındalığı için Türkiye'ye "iletişim fonu"
GeriEkonomi Bisikletli ulaşım farkındalığı için Türkiye'ye "iletişim fonu"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
15.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Bisikletli ulaşım farkındalığı için Türkiye'ye "iletişim fonu"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bisikletli ulaşım farkındalığı için Türkiye'ye "iletişim fonu"

Türkiye'de kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ilk kez uygulanacak iletişim kampanyası için Avrupa Birliği'nden fon sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı 2 çerçevesindeki "Haydi Türkiye Bisiklete!" proje fonu, sivil toplum kuruluşu olan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından alındı. 

Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının karşılıklı bilgi alışverişi sağlamaları için geliştirilen Sivil Toplum Destek Programı 2 kapsamındaki "Haydi Türkiye Bisiklete!" projesine sağlanan fon ile Türkiye'de ilk kez bisiklet yollarının özellikle kent içi kullanımda yaygınlaştırılması için bir iletişim kampanyası yürütülecek. 

Yerel ve merkezi yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla yürütülecek proje çerçevesinde ilgili paydaşların bilgi birikimlerine katkı sağlanırken kamu ve STK iş birliğiyle hazırlanan iletişim kampanyaları neticesinde iyi örnekler oluşturulacak. 

Bisikleti ulaşım aracı haline getirmek isteyen belediyelerin farkındalık kampanyalarına destek olacak projede İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Lüleburgaz Belediyesi yer alacak. 

Bu belediyelerin ilgili yöneticileri saha çalışmalarına ve eğitimlere katılacak. 1 Nisan 2019 - 30 Haziran 2020 dönemini kapsayan proje sonucunda elde edilen yurt içi ve yurt dışı kampanya örnekleri bir rapor ile paylaşılacak. 

"1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YENİ İMAR PLANLARINDA ZORUNLU"

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız, AA muhabirine, proje kapsamındaki belediyeleri belirlerken öncelikli kriterlerinin, bisikletli ulaşıma yaptıkları yatırımlar olduğunu söyledi. 

Cansız, hem trafik sorunlarını azaltmak hem de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bisiklet yollarının kent yaşamında vazgeçilmez olduğunu anlatmaya çalışacaklarını belirterek, bisikletin 10 yıl öncesine kadar bir karne hediyesi olarak algılandığını fakat artık birçok insanın bisikleti bir ulaşım aracı olarak tercih ettiğini dile getirdi. 

Genellikle 0-5 kilometre arası mesafelerde bisikletli ulaşımın kullanılabilir olduğunu ifade eden Cansız, "1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Belediyeler de altyapı çalışmalarına başladı. Bu noktada, bisikletli ulaşım konusunda toplumun farkındalığının eksikliği söz konusu. Bisikletin günlük ulaşım araçlarından biri olması için 'Haydi Türkiye Bisiklete!' iletişim kampanyasıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi. 

Cansız, söz konusu kampanyanın üç belediyede uygulanacağını fakat kampanya sonunda ortaya çıkacak raporun diğer belediyeler için de çok önemli bir yol haritası olabileceğini sözlerine ekledi. 

BİSİKLET YOLU UZUNLUĞUNDA KONYA LİDER

Öte yandan, Türkiye'nin birçok şehrinde bisiklet yolları bulunmasına rağmen kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarıyla entegre bir şekilde kullanılamayan bu yollardan istenilen fayda sağlanamıyor. 

Mesafe olarak bakıldığında Konya 515 kilometre uzunluğundaki bisikletli yolları ile lider konumda bulunurken, İstanbul 160 kilometreyle ikinci ve Eskişehir de 65 kilometreyle üçüncü sırada yer alıyor. Bu illeri 60 kilometre uzunluğundaki bisiklet yollarıyla İzmir ve 57 kilometreyle Sakarya takip ediyor. 

Türkiye'nin 17 ilindeki bisiklet yollarının toplum uzunluğu ise bin 48 kilometreyi buluyor. 

Bisikletli ulaşım, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra hava kirliliği, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli rol oynuyor. 
Türkiye'de ortalama binek bir araç kilometre başına 115 gram karbon emisyonu salımına neden olurken, bisiklet tercih edilmesiyle 5 kilometrelik bir hatta 575 gram karbon emisyonu salımı önlenmiş oluyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

TBB uyardı! Dolandırıcıların ağına düşmeyin

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi yüzde 0 oldu

Kaçak yapılar takibe alındı! Yıkımlar başlıyor

Önce cep şimdi laptop katlandı