Bir çağın sonu!

BU yıl 88’inci kez kapılarını açan ve neredeyse tüm dev markaların eksiksiz katıldığı tek şov olma özelliğine kavuşan ‘Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’ 100 yılı aşan bir geçmişe sahip dünya otomotiv endüstrisinin yeni bir çağa adım attığını net olarak ortaya koydu. 180 markanın 90’ı dünya prömiyeri olmak üzere 110 yeni modelini sergilediği Cenevre’de otomotiv sektörünün değişimi net olarak gözler önüne serildi. Özellikle dizel skandalı ve Avrupa’daki sert emisyon kanunları ile birlikte otomotiv markalarının dizel motordan vazgeçip tamamen hibrit ve elektrikli motor teknolojilerine yöneldiği, geleceği yansıtan birçok konspet otomobilin de elektrikli ve otonom (sürücüsüz) olduğu ortaya kondu.

TOYOTA ÖNE ÇEKTİ

Renault’dan Fiat’a, Mercedes’ten Volvo’ya kadar bir çok marka kısa bir süre içinde dizel otomobil satışlarını bitireceklerini açıklarken, dün Cenevre’de Japon Toyota bu süreyi daha da öne çekerek bu yıl sonunda itibaren Avrupa’da dizel otomobil satmayacağını açıkladı. Toyota Avrupa CEO’su Johan van Zyl, Avrupa’da toplam otomobil satışlarındaki dizel oranının yüzde 10’un altına gerilediğini belirterek, “Bu yıl sonunda itibaren artık dizel otomobil satmaya kademe kademe son veriyoruz. Bugün Toyota’nın Avrupa’daki otomobil satışlarının yüzde 40’ı hibrit yani hem benzinli hem elektrikli motora sahip araçlardan oluştu. Biz sadece büyük SUV modelimiz Land Cruiser ile hafif ticari araç modellerimizde bir süre daha dizel motor sunacağız. Çünkü bu araçlar dizel motorla yüksek tork ihtiyacını karşılayabiliyor” dedi. Volkswagen ve Ford gibi bazı markalar ise dizel otomobillerin daha sonuna gelinmediğini, önlerinde hala bir gelecek olduğunu açıkladı.

ASTON BİLE ELEKTRİKLİ

Ama aksini söyleyenlere rağmen Cenevre fuarında birçok marka benzer stratejiyi hayata geçireceğini sergiledikleri elektrikli modellerle ortaya koydular. Düne kadar sadece konsept olarak sergilenen elektrikli otomobiller artık seri üretime hazır halleriyle fuardaki yerini aldı. Sadece elektrikli otomobil üretmek için doğan Tesla’nın özellikle lüks sınıftaki başarısı üzerine Jaguar’dan Audi’ye, Porsche’den Mercedes’e kadar bir çok lüks marka seri üretime hazır ilk gerçek anlamda elektrikli otomobillerini fuarda sergiledi. Bunlar arasında Jaguar I-Pace, Porsche Mission E, Audi e-tron, Mercedes EQ ve Volkswagen I.D. Vizzion ön plana çıkarken, fuarda yer alan hemen hemen tüm markaların artık yollara çıkacak elektrikli ve hibrit modellere sahip olduğu görüldü. Düşünün ünlü süper spor otomobil markası İngiliz Aston Martin bile fuarda Lagonda ismiyle ilk ultra lüks elektrikli otomobil markasının tanıtımını gerçekleştirirken aynı şekilde bir başka İngiliz Bentley de hibrit SUV modelini sergiledi.

110 YENİ MODEL 3 YENİ MARKA

90’ı dünya prömiyeri olmak üzere 110 yeni modelin sergilendiği fuarda, 3 yeni marka da ilk kez sahneye çıktı. Bu markalar Volvo’nun bünyesindeki Polestar, Seat’ın yeni spor markası Cupra ile Aston Martin’in elektrikli markası Lagonda oldu. Hürriyet Dünyası’nın da yerinde izlediği fuarda sergilenen modeller sırasıyla şöyle: “Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Nring, Alfa Romeo Giulia Veloce TI, Alpine A110 Legende, Aston Martin Vantage, yeni Audi A6, Bentley Bentayga Mulliner (Hibrit), BMW X4, yeni Citroen Berlingo, Seat’ın yeni performans markası Cupra, 720 beygirlik Ferrari 488 Pista, Ford Edge, Honda Jazz X-Road ve CR-V Hybrid , makyajlı Hyundai i20, yeni Hyundai Santa Fe, yeni Kia Ceed, makyajlı Kia Optima, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan Performante Spyder, Lexus UX, Lancia Stratos 2018, Maserati Touring Superleggera, Mclaren P15 Senna, yeni Mazda 6, yeni Mercedes A Serisi, makyajlı Mercedes C Sınıfı, Mercedes AMG G63, Mercedes AMG GT4, Mitsubishi Outlander PHEV, Morgan Aero GT, Pagani Huayra BC Macchiana, yeni Peugeot 508, Peugeot Rifter, Peugeot Rifter 4×4, Pininfarina HK GT, Porsche 911 GT3 RS, yeni Rimac HyperCar, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq L&K, Ssangyong Musso, yeni Skoda Fabia, yeni Toyota Supra & BMW Z4, yeni Toyota Auris, Volvo’nun yeni markası Polestar, yeni Volvo V60 ve T3 motorlu Volvo XC40.”

GELECEK ARTIK ÇOK YAKIN

CENEVRE fuarıda yine en çok dikkat çeken modeller arasında geleceği yansıtan konsept otomobiller oldu. Bu araçların en büyük özelliği artık üretimden uzak olmamaları, yani yakın gelecekte 5’inci seviye otonom (sürücüsüz) özellikleriyle yollara çıkacaklar. Bunlar arasında en beğenilenler ise Aston Martin’in yeni markası Lagonda’nın ultra lüks sürücüsüz ve elektrikli otomobil konsepti ve Fransız Renault’un EZ-GO isimli yine otonom sürüş imkanı veren konsept aracı oldu. Renault, EZ-GO ile paylaşımlı ulaşım sistemine ait gelecek vizyonunu sergiliyor. EZ-GO, insanların sabit veya mobil bir konumdan araç çağırmalarını sağlayan elektrikli, otonom ve paylaşımlı bir “robot taksi” konsepti. Lagonda’nın Vision isimli konsepti ise geleceğin ultra lüks otomobillerinin nasıl olacağını ortaya koyuyor. Fuarda ayrıca dikkat çeken konseptler arasında Nissan’ın Spifty IMx, Subaru VIZIV Tourer Concept, Skoda Vision X ve Hyundai’nin Le Fil Rouge yer aldı.

CENEVRE’DE TRUMP ŞOKU!

BU yıl Cenevre fuarı ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi tehditlerinin gölgesinde açıldı. Trump, haftasonu Avrupa ülkelerinin ABD’nin Avrupa’dan yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda ABD’nin Avrupa yapımı araçlara vergi uygulayacağını açıklamıştı. Fuarda konuşan Avrupalı markaların yöneticileri bu durumun hem Avrupa hem de Amerika’nın aleyhine olacağını belirterek, Trump’ın bu tehditten vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde özellikle Alman markaların çok ciddi kayıplar yaşabileceğini açıkladılar. Bugün BMW ve Mercedes gibi markaların Amerika’daki satışlarının yüzde 70’inin Avrupa’dan gittiği, ithal otomobillere olası ek verginin milyarlarca dolarlık zarar yaratabileceği ifade ediliyor.

OSCAR XC40’IN OLDU

Otomotiv dünyasının Oscar’ı olarak bilinen Car of the Year, ‘Yılın Otomobili’ ödülünün sahibi Volvo XC40 oldu. 23 ülkeden 60 jüri üyesinin oylarıyla birinci seçilen Volvo XC40 toplama 325 puan topladı. Yılın otomobili için Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 serisi, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza ve Volvo XC40 yarıştı.

GÜNAHKÂR MARKA

İNGİLİZ niş otomobil üreticisi Sin Car, (Günahkar otomobil) Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modeli R1 550 hibriti tanıtıyor. Bu hız canavarı 450 bg gücünde V8 motora sahip. Elektrik motoruyla birlikte toplam gücü 570 bg ulaşıyor. Araç, 3.5 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor. Otomobilin Avrupa fiyatı 179 bin Euro’dan başlıyor. 2012’de Rosen Daskalov tarafından kurulan Sin Car, 2017’de Cenevre’de ilk modeli R1’i sergilemişti. Kendisi de bir yarışçı olan Daskalov, yıllarca iyi bir yarış otomobili aradığını ancak bulamadığı için Sin Car’ı kurduğunu söylüyor.

YİNE FUARIN EN PAHALISI

Bugatti’nin yeni spor modeli Chiron Super Sport modeli Cenevre’de büyük ilgi gördü. Karbon fiber gövdeye sahip otomobilin Avrupa’daki satış fiyatı vergilerle 3 milyon Euro olması bekleniyor. Aracın, Amerika fiyatı ise 3.26 milyon dolar. 1800 beygir gücündeki motor, Chiron Super Sport maksimum hızının 480 km üzerine çıkması bekleniyor.

FUARDA UÇAMADI!

Dünyanın ilk seri üretim uçan otomobili fuardaki yerini aldı. Hem karada hem de havada gidebilen 2 kişilik PAL-V Liberty, küçük bir helikopteri andırıyor. Liberty karadayken 100 beygirlik motoruyla 160 km hıza ulaşabiliyor. Uçmasını sağlayan 179 beygirlik diğer motoruyla havada 180 km/s hızı görebiliyor. 3.500 metre yüksekliğe çıkabilen uçan oto, tam depoyla 500 km katedebiliyor. 2019’da yollarda göreceğimiz Liberty için ön sipariş alan Hollandalı şirket, aracın vergiler hariç fiyatını 399 bin dolar olarak açıkladı.

F1 EFSANESİNE SAYGI

Formula 1’in efsane pilotu Senna için üretilen McLaren Senna modeli 4.0 lt’lik V8 motor 800 bg güç üretiyor. 340 km maksimum hızı sahip süper sporcu, 0’dan 100 km’ye 2.8 saniyede çıkıyor. Otomobilin satış fiyatı 1 milyon dolar.