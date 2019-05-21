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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.05.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Binlerce memura müjde! İşte o fırsat

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Binlerce memura müjde! İşte o fırsat

AK Parti'nin verdiği teklifle memurlar kariyer yapabilecek. Binlerce memuru ilgilendiren teklifle, kariyer uzmanı, denetmen, müfettişler kurumlar arası naklen atanacak.

AK Parti binlerce memuru ilgilendiren düzenlemeyi Meclis'e sundu. Teklifle, kariyer uzmanı, denetmen, müfettişlerin kurumlar arasında naklen atanmasına imkân getiriliyor. Adaylara liyakate göre yükselme, iyi bir kariyer imkânı sunuluyor. Yeni sistemle öğretmenlerin kariyer mesleklere atanmasına imkân sağlanırken, mühendisler, sosyoloji, psikoloji mezunları da artık kaymakam olabilecek.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, teklifle AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı veriliyor. Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınıyor. Geçiş yapmak isteyenler tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunabilecek. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

KARARNAME ÇIKACAK

Türkiye'nin inşasını yetenekli, donanımlı kadroların omuzlaması için Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki başkanlıklarda da uzman yardımcıları, denetçi, kontrolörler görev alabiliyor. Atanacak personelin seçileceği kadro ve pozisyonlar hizmet süresi, sınav, yabancı dil gibi ilave şartlar da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenecek. Kariyer personelinin naklen atanması bir yıl içinde sonuçlandırılacak.

YENİ SİSTEME GÜÇLÜ KADRO

Yeni personel sistemiyle ekonomiden savunmaya, eğitimden diplomasiye kadar birçok alanda hem yeni iş hem de yükselme imkânı getirildi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 8 başkanlıkta uzman kadrolara atanma hakkı verilen kariyer meslek mensupları atanabiliyor. Sosyoloji, psikoloji, mühendislikte lisansüstü eğitim yapanlar kaymakam olabiliyor.

 

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