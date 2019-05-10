Beymen gitti, Boyner kaldı

Buna göre, Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Buna karşılık Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola’ya geçecek. Mutabakatın finansal detayları; ilgili Yönetim Kurullarının alacağı kararlar ve hukuki prosedürlerin gerçekleşmesi sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak. Sürecin gerekli tüm onayların ardından Haziran 2019’da tamamlanması bekleniyor.

Mutabakat öncesinde Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’de yüzde 54, Boyner Holding’in ise yüzde 42.8 oranında payı bulunuyordu. Böylece Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015’te başlayan finansal ortaklıklarını sonlandırmış olacaklar. Anlaşma kapsamında Boyner Holding tercihini en büyük Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık ve grubun köklü geleneğini temsil eden Altınyıldız’dan yana kullanırken, Mayhoola da içinde Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi markaları barındıran global lüks portföyüne Türkiye’nin en büyük lüks ve moda şirketi Beymen ile Network’ü ekleyecek. Yeni yapılanma sonrasında Boyner Grup; Boyner Büyük Mağazacılık ile çok markalı perakende, Morhipo ile moda ve çok markalı e-ticaret, Hopi ile tüketici teknolojileri, Altınyıldız ile yünlü kumaş üretimi ve Altınyıldız Classics ile özel marka üretimi ve erkek giyim perakendesi alanlarına odaklanacak.

DAHA İYİ OLACAKLAR

Bu önemli işlem sonrasında tüm Boyner Perakende şirketlerinin geleceklerine ve potansiyellerine inandığını belirten Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen, “Beymen ve Ay Marka’nın Boyner Grup tarafından atılan temellerin üzerinde daha da büyüyeceğine ve global lüks pazarının lider markaları arasında daha da ön sıralarda yer alacaklarına inanıyorum” dedi. Bu mutabakatla Boyner Grup şirketlerinin tamamının yatırım yapma fırsatlarını artırarak güçleneceğini ve perakende dünyasındaki dijital dönüşüme liderlik etme imkanlarını geliştireceğini vurgulayan Boyner Grup CEO’su ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “Farklı segment ve beğenilere hitap eden şirketlerimiz içerisinden üst ve lüks segmente ait Beymen ve AY Marka Mağazacılığı bu alanda global bir deneyim ve iddiaya sahip olan Mayhoola’ya devredeceğiz. Türkiye perakende tarihinin en büyük yatırımlarından birini Türkiye’ye, Boyner Grup’a ve markalarımıza güvenerek yapan iş ortağımız Mayhoola’ya teşekkür ediyoruz. Yıllardır büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Beymen ve AY Marka’nın böylesi zor bir dönemde hak ettikleri değeri bulması bizim için gurur verici bir gelişme. Her ikisinin de önümüzdeki yıllarda daha da iyi noktalara geleceğine ve Türkiye sınırlarını aşan başarı hikayelerini daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçle birlikte e-ticaret, lojistik, yapay zeka ve big data başta olmak üzere “perakende 4.0” teknolojilerine yatırım yapma imkanlarımızı artırarak Boyner Grup şirketlerini yüksek oranda büyütecek yeni fırsatlara odaklanacağız” dedi.