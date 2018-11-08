Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman bitecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 6 başlıkta konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bu gelişmenin ardından ÖTV indiriminin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman bitecek?
Geçtiğimiz yıl uygulanan beyaz eşyada ÖTV indirimine bu yıl da devam ediliyor. Söz konusu ÖTV indirimi fırsatından yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş, konuya ilişkin bilgi almak adına araştırma yapıyor. İşte, beyaz eşyada ÖTV indirimi hakkında merak edilenler...
Yıl sonuna kadar klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması hem de yeni evlenecek gençlerin rahatlatılması hedefleniyor.
KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
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