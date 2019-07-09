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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beştepe’de gündem kıdem ve taşeron

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Beştepe’de gündem kıdem ve taşeron

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, son toplantısında taşeron işçilerin talepleri, kıdem tazminatları ve son dönemde artış gösteren işsizlik gibi çalışma hayatını ilgilendiren güncel sorunları ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında Beştepe’de yapılan toplantıya Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Toplantıda, başta KİT’ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, yılan hikayesine dönen kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa konuları görüşüldü. Son işsizlik rakamlarının ve istihdam seferberliği kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme de yapıldı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtildi. Erdoğan, sendika temsilcileriyle yaptığı toplantıda, kıdem tazminatıyla ilgili, “Hiç kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. İşçi, işveren ve hükümet mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz” demişti.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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