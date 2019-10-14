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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BES fonlarını ROBO yönetecek

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BES fonlarını ROBO yönetecek

Anadolu Hayat Emeklilik, İş Portföy işbirliği ile BES katılımcıları için Fonmatik ROBO’yu hayata geçirdi.

Yeni uygulama ile fon uzmanı olmayan kişiler de artık birikimlerini bireysel emeklilik fonlarında değerlendirebilecek ve birikimlerine kolayca yön verebilecek. Piyasadaki değişikliklere göre fon dağılım değişikliğini katılımcılar adına yapan FonMatik ROBO, fon getirilerini de düzenli olarak kullanıcı ile paylaşacak. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetle Fonmatik ROBO, önce bir anket aracılığıyla katılımcıların risk profilleri ve yatırımcı karakterlerini belirliyor. Ardından katılımcı, fon dağılım değişiklik hakkını Anadolu Hayat Emeklilik’in emeklilik fonlarını yöneten portföy yönetim şirketi İş Portföy’e devrediyor ve İş Portföy, fon dağılımını belirliyor. Katılımcı kendisine sunulan düzenli raporlarla hem mevcut birikimini hem de emeklilikte elde edeceği tahmini birikimi görebiliyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, bu hizmetle katılımcıların birikimlerini, yatırım beklentilerine en uygun fonlarda değerlendirmelerini hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Amacımız müşterilerimizin uzun vadede istikrarlı ve enflasyon üzerinde getiriler elde ederek birikimlerini artırmalarına yardımcı olmak. Bu hizmeti sunmadan önce, yılda 6 defa fon dağılımını değiştirme hakkı olmasına rağmen katılımcılarımızın yüzde 90’ının bu hakkı kullanmadığını gözlemledik. Araştırdığımızda katılımcıların finansal piyasalardaki gelişmeleri çoğunlukla takip etmediğini, takip etseler dahi gelişmeler sonucunda harekete geçme konusunda çekinceleri olduğunu ve bunların başında birikimlerini kaybetme korkusunun geldiğini tespit ettik. FonMatik ROBO’nun kendileri adına uygun fon dağılımını belirleyip piyasalardaki güncel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde fon dağılım değişikliği yapmasına onay veren katılımcılarımızı, güncel birikim ve getirileri hakkında da düzenli olarak bilgilendiriyoruz.”

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise Fonmatik Robo’nun BES katılımcılarının fon yöneticisi olacağını söyledi.

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