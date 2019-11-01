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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Belediyelere "Reyting Sistemi" geliyor

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Belediyelere "Reyting Sistemi" geliyor

Gayrimenkul Borsası (GABORAS) hayata geçireceği Belediye Reyting Sistemi'yle belediyelerin performansını ölçecek ve onların gelişmesi için rekabet ortamı sağlayacak.

Gayrimenkul Borsası (GABORAS) AŞ, hayata geçireceği Belediye Reyting Sistemi'yle (BRS) 100'e yakın kriter üzerinden yerel yönetimlere karne notu verecek.

GABORAS'ın açıklamasına göre, Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsasının kurulması amacıyla yola çıkan GABORAS, BRS ile 100'e yakın kriter üzerinden yerel yönetimlere karne notu vermeye hazırlanıyor.

Reyting sistemiyle belediyelerin sıralanması ve sınıflandırılması,belediye başarı ölçütünün standartlaştırılması ve belediye kararlarında vatandaşın katılımının artırılması hedefleniyor. Rekabet sayesinde belediyelerin daha rasyonel yönetilmesi, belediye hizmetlerinin dijitalleşmesi ve belediye hizmetlerinin uluslararasılaşması ise diğer hedefler arasında.

"İYİ BELEDİYE ANLAYIŞI STANDARTLAŞMALI"
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan GABORAS Kurum Sözcüsü Hakan Gümüş, belediyelerin veriye dayalı ve akılcıl bir şekilde yönetilmesinin önemine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Kriterleri herhangi bir insan eli değmeden, yapay zekayla ölçerek belediye reytingleri hazırlıyoruz. Belediye sınırları kentsel yeşil alan oranından, konut değer değişimine, toplu taşıma sıklığından, çöp bidonu sayısına kadar pek çok hizmeti big-data marifetiyle matematiksel olarak ölçebiliyoruz. Bu analizler neticesinde yerel yönetimlere, 3 aylık periyotlarla 100 üzerinden karne notu verilecek ve bu sayede belediyelerin daha iyi yönetilmesi sağlanacak."

"İyi belediye nasıl olur" sorusunun kişiye göre değişmemesi ve bir standarda oturması gerektiğini vurgulayan Gümüş, "Belediye, kararları vatandaşların hayatına doğrudan etki eder. Teknik olarak ölçülebilir duruma gelen yerel yönetimler, şeffaf bir yaklaşımla vatandaşları memnun etmeye yönelik daha yeni hizmetlerde bulunmaya yönelecektir." ifadelerini kullandı.

Gümüş, belediyelerin ciddi bir borç sarmalı içinde olduğunu ve bu durumdan kurtulabilmek için kendi öz varlıklarına yönelmeleri gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediyeler, gayrimenkullerini varlık yönetim ekranları üzerinden tanımlayarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeli. Bu mülklerin kira miktarı doğru mu, iyi satış rakamı yakalanırsa satılmalı mı gibi soruların cevaplarını kolayca verebilirler. Bu vizyonla konuyu ele alıp varlık yönetimine başladıklarında devasa bir finansal kaynak üretebilirler." 

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