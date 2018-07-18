“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı
Bedelli askerlik haberlerinin ardından ikinci el piyasası canlandı.
ASKERLİK bedelini ödemek için para toplama telâşına düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkarıyor. Cep telefonundan bilgisayara, motosikletten arabaya kadar her türlü mal için ilânlar verilmeye başlandı. Hatta 2 oda ve bir salon evini satanlar bile var.
BEDELLİ ASKERLİK TBMM’DE
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Mehmet Muş, “Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır. Basında da bazı detaylar yazıldı. Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25” ifadelerini kullanmıştı.
Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye’nin önde gelen ikinci el satış sitelerindeki ilânlar artış gösterdi. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler, 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araç ve değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ikincil el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bedelli askerlik yapabilmek için kendisine kaynak sağlamaya çalışan bir çok araç sahibi online satış sitelerine peş peşe ilan vermeye vermeye başladı. ‘Severek kullandığım aracımı bedelli askerlik nedeniyle satıyorum’ , ‘Aracımı bedelli askerlik nedeniyle satışa çıkarıyorum’ ifadeli bir çok ilan sitelerde yerini aldı. İkinci el satış ilan verilen araçların fiyatları ise 16 bin TL ile 30 bin TL arası değişiklik gösteriyor.
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