BDDK’dan iç talebe destek için iki adım

BDDK önceki akşam mobilya, elektronik ve elektrikli eşya alımlarının yanı sıra havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içi harcamalarda kredi kartı taksitlendirme sürelerinde artışa gitti. Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı ile vergi ödemelerindeki taksit sayısı da yükseltildi.

ASGARİ TUTAR AŞAĞI ÇEKİLDİ

BDDK’dan yapılan bir diğer düzenleme de kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutar oldu. BDDK, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarı, bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun yüzde 30’una çekti. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan ve banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, daha önce, ödenmesi gereken asgari kredi kartı dönem borcunu; 15 bin TL’ye kadar limitli kredi kartları için yüzde 30’u, 15 bin -20 bin TL’ye kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35’i, 20 bin TL ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40’ı olarak düzenleyen madde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle, ödenmesi gereken asgari dönem borcu, tüm kredi kartı limitleri için yüzde 30 olarak belirlendi. Bu kapsamda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun; kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı olmayacağına ilişkin hükümde ise değişiklik yapılmadı.

TÜKETİCİYİ RAHATLATACAK

AA muhabirine yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarına yönelik taksitlendirme süresi ve asgari ödeme oranlarında yapılan düzenlemelerin bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının alım gücünde zorluk oluşturduğunu vurgulayan Akben, taksit sayısının artırılmasıyla tüketicilerin daha az taksit tutarı ile ürün alabilmesinin kolaylaşacağını ifade etti. Akben, düzenleme yapılırken ithal girdi malların değil de yerli ürünlerin teşvik edilmesinin ön planda tutulduğunu dile getirdi.

Mobilya, beyaz eşya sektörlerinde taksit sayısının artırılmasının hem tüketici hem de üretici açısından pozitif etkilerinin olacağını belirten Akben, iç turizme katkı sağlamak üzere de hava yolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar taksit sayısının artırıldığını bildirdi. Akben, halihazırda mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çeken vatandaşların da kredi kartı asgari ödeme oranlarını aşağı çekerek, ödeme kolaylığı sağladıklarını dile getirdi.