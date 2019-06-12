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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.06.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Bayramda rekor kırdı! Resmen doldu, taştı...

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Bayramda rekor kırdı! Resmen doldu, taştı...

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri Ramazan Bayramı’nda doldu taştı. 

Türkiye’de turizm hareketliliğinin zirveye ulaştığı bayram tatilinde ağırladıkları ziyaretçi sayıları ile müze ve ören yerleri rekor üstüne rekor kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 9 günlük tatilde müze ve ören yerlerini toplam 1 milyon 124 bin 503 kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla uzayan 9 günlük tatilde müze ve ören yerleri rekor düzeyde ziyaretçi ağırlarken, 6 Haziran’da ise 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne kadar müze ve ören yerlerinde bir günde ağırlanan en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 9 gün olan Kurban Bayramı tatili ile kıyaslandığında yüzde 14’lük bir artışın yaşandığını vurgulayan Bakanlık yetkilileri, uzun bayram tatillerinin müze ve ören yerlerine ilgiyi yaklaşık yüzde 60 oranında artırdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

BİR DİĞER REKOR DA MÜZEKART’TAN

Ramazan Bayramı tatilindeki müze ziyaretçilerinden 242 bin 548 kişi ziyaretlerini Müzekart kullanarak gerçekleştirdi. Tatil süresince müze gişelerinden gerçekleştirilen 69 bin 179 adet Müzekart satışı da yine geçmiş yıllardaki herhangi bir 9 günlük dönem dikkate alındığında yine bir rekor olarak öne çıkıyor.

Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü yılbaşından bugüne kadar 479 bin 33 adet Müzekart satışı gerçekleştirdi. Yalnızca Türk vatandaşlarının edinebildikleri ve bir yıl boyunca Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerine giriş olanağı sağlayan Müzekart’ın satışında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış yakalandı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ AYASOFYA’YA

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre bayram tatilinin en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi ise 110 bin 82 kişi ile ‘İstanbul Ayasofya Müzesi’ oldu.

‘Topkapı Sarayı’ 104 bin 291 kişi ile en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci müze olurken, ‘Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri’ 99 bin 747 ile üçüncü, ‘İzmir Efes Ören Yeri’ 72 bin 303 ile dördüncü ve ‘Nevşehir Göreme Ören Yeri’ de 51 bin 911 ile beşinci sırada yer aldı.

Nevşehir Göreme Ören Yeri’ni sırasıyla ‘Aksaray Ihlara Vadisi’, ‘Antalya Olympos Ören Yeri’, ‘Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri’, ‘Sinop Tarihi Cezaevi’ ile ‘Antalya Patara Ören Yeri’ takip etti. 

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