Bayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı
GeriEkonomi Bayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
27.05.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Bayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüsle yolculuk edecek olanları uyardı. Palandöken, biletin üzerine isim, soyisim, TC numarası ve koltuk numarasının yazılmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yolculukta can ve mal güvenliği için ferdi koltuk sigortasının önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs bileti alırken biletin üzerine isim, soy isim, koltuk numarası ve TC numarasını yazdırmalı. Ferdi koltuk sigortasından yararlanmak için otobüs biletlerinin üzerindeki bilgiler kesinlikle unutulmamalı” dedi. 

“BİLETLERE İSİM SOY İSİM VE TC YAZDIRMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Ramazan Bayramı tatiline otobüsle çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “'Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için şimdiden program yapmaya başladı. Vatandaşlarımız tatil planlarını yaparken otobüs biletlerini güvenilir firmalardan almayı ve bilet üzerine isimlerini ve TC numaralarını yazdırmayı unutmamalı. Çünkü bazı vatandaşlarımız ailecek çıkacakları tatiller için otobüs bileti alırken anne, baba ve çocukların biletlerini tek bir isim üzerinden yazdırıyor. Ancak olası bir kaza durumunda kişinin tanınması ve güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması gibi konularda bilet üzerinde kişinin T.C kimlik numarası ile isminin ve soy isminin yazılması çok büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN FERDİ KOLTUK SİGORTASI ŞART”

Herkesin otobüs biletinin kendi adına yazdırılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Öte yandan otobüs firmaları da birden fazla bilet alacak olan kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Fakat bu durum otobüs firmaları açısından da güvensiz bir uygulama haline gelmektedir. Firmalar da yolcular da kendi güvenlikleri için bu konuyu hassasiyetle takip etmelidir. Ayrıca yolculuklarda zorunlu olan ferdi koltuk sigortasının yapılabilmesi için alınan her bilette kimlik bilgilerinin eksiksiz yazılması gerekmektedir. Seyahat eden yolcuların ferdi koltuk sigortalarının yapılıp yapılmadığı bu noktada çok önemlidir. Ferdi koltuk sigortası, yolculuğun sonuna kadar meydana gelen kaza, ölüm, yaralanmalara karşı yolcuyu sigortalayan poliçelerdir. Bayram tatili gibi yoğun trafiğin yaşandığı bir dönemde kendi güvenliğinizi korumanın en önemli yolu bu sigortanın yapılmasıdır'” diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli anlaşma! Kanser aşısı için çalışma grubu kuruluyor
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
THY, dünyayı Çin'in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak