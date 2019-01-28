Başvuru ücreti yok! Binlerce kişiye düşük faizli kredi...

Esnaf Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB), kamu bankası Halkbank aracılığıyla işini büyütmek isteyen esnafa ve sanatkara çeşitli isimler altında kredi seçeneği sunuyor. Posta'nın haberine göre bunlar şöyle: İşletme Kredisi, Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi, İskonto Kredisi, Şoför Taşıt Edindirme Kredisi, Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi ve Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi. Bu bilgiler ‘teskomb.org.tr’ sitesinde yer alıyor. Söz konusu krediler, ticari kredi faizlerinin yüzde 30’ları aştığı bir ortamda, esnaf ve sanatkara yüzde 4-5 faizle sunuluyor. Krediler esnafın maliyetini düşürürken, kolay ödeme seçeneğiyle cansuyu da oluyor. Bu yıl toplamda verilecek kredi miktarı 22 milyar lira. İsteyen tüm esnaf başvuru yapabilir.

BAŞVURU NEREYE?



Vadesi 12 aydan 60 aya kadar çıkan kredilerin taksitleri aylık, 3 aylık ve 6 aylık şeklinde ödenebiliyor. Kredilerin üst limiti ise 200 bin lira. Faiz de 12 aya kadar olan kredilerde yüzde 4 olurken, 12 aydan uzun vadeler yüzde 5 olarak uygulanıyor. Masraflarla yıllık maliyet yüzde 7-8’i geçmiyor. Kredinin kullandırılması için önce Esnaf Kefalet Kooperatifleri’ne başvurmak şart.



EL EMEĞİNE KOLAY KREDİ



Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkarlar ise kredi aldıklarında hiç faiz ödemeyecek. Bu işin eğitimini alıp kendi işini kurana da faizsiz kredi kullandırılacak.



ÜYELİK ÜCRETİ YOK



Kooperatifler aracılığıyla alınan 5 yıl vadeli 100 bin lira kredinin geri ödemesi 120 bin lira. Bu kredilere 2 milyon esnafın tamamı başvurabilir. ‘Esnaf sicil kaydının’ ve ‘vergi levhası’nın olması yeterli. Başvuru yine esnafın bağlı olduğu kooperatiflere yapılıyor. Kooperatifler kredi başvurusu yapan esnaftan herhangi bir ücret talep etmiyor, ayrıca aidat da ödenmiyor.



MASRAFI İADE EDİLİYOR



Yarısı Hazine (devlet) tarafından karşılanan düşük faizli bu krediler alındığında kooperatif ve Halkbank yüzde 2’şer komisyon kesiyor. 100 bin liralık kredi için bu, toplam ‘4 bin lira masraf’ demek. Kooperatifler ayrıca kefil olup aracılık ettiği krediyi riskten korumak için ekstra yüzde 3 kesinti yapıyor. Ama kredinin son taksiti ödendiği anda yüzde 3’lük kesinti esnafa iade ediliyor.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Kooperatifler kredi alırken özellikle esnafın ipotek şartını yerine getirmesini istiyor. İpoteğin yanında ‘kefil’, ‘ticari işletme rehni’ de talep ediliyor. Esnaf ve sanatkar olmak, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak, iş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak.