Bastırın kızlar! ING Türkiye ve Olimpiyat Komitesi kadın sporcuları birlikte destekliyor
2020 yılında Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’den katılacak 8 kadın sporcuyu desteklemek için ING Türkiye ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpik Kızlara Destek Projesi başlattı. Bu projeyle kızların her türlü ihtiyacı karşılanırken, kızların gençlere ve hemcinslerine rol modeli olması için daha çok tanıtılması da hedefleniyor.
OLİMPİYATLARA katıl-maya hak kazanan 8 kadın sporcu yalnız değil. ING Türkiye bu kadınlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’yle (TMOK) işbirliği yaparak başlattığı Olimpik Kızlara Destek Projesi’yle el uzatıyor.
Olimpiyatın en genç Türk jimnastikçisi Tutya Yılmaz, 4 kez Avrupa Şampiyonu olan güreşçi Yasemin Adar, pentatlon dalında olimpiyatlarda Türkiye’yi ilk kez temsil eden İlke Özyüksel, Dünya Tekvando Şampiyonu İrem Yaman, 5000 metre yürüyüşte Türkiye şampiyonu Meryem Bekmez... Her birinin hayatı film olur.
-19 yaşında güreş sporuna adım atan ve 4 aylık bir hazırlığın ardından mindere çıktığında şampiyon bir sporcuyu yenmesiyle başlayan yolculuğuyla 4 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar hepimizi şaşırtıyor.
- Daha altı bezliyken 3 yaşında jimnastik salonlarına giden Tutya Yılmaz’ın kendini bildiğinden beri verdiği mücadele ve başarılarını ağzımız açık dinliyoruz. Tutya Yılmaz olimpiyatlara katılan en genç Türk jimnastikçi olma başarısını gösteren bir sporcu.
- İrem Yaman, Tekvando Dünya Şampiyonu. 10 yıl hedeflerine istediği gibi ulaşamasa da 8 yaşından bu yana verdiği mücadeleyle azmin ve pes etmemenin sembolü olarak hikayesini anlatıyor.
- Modern pentatlonu Türkiye’ye tanıtan İlke Özyüksel’in zorlu yolculuğu “Yeter ki isteyin, başarırsınız” dedirtiyor.
- Yürüyüş alanında rekor kıran Meryem Bekmez ise Diyarbakır merkezini bile görmemişken, şimdilerde olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu olmaya uzanan hikayesiyle “yetenekler keşfedildiğinde hayatların nasıl değiştiğine en güzel örnek olarak” parlıyor.
ING Türkiye davetiyle Olimpik Kızlar’la buluştuk. Kızların azimle, disiplinle ve zorluklarla örülü hayat hikayelerini dinledik. 8 Olimpik Kız’dan 5’i aramızda olabildi. Programları uymadığı için toplantıda aramızda olmayan ciritci Eda Tuğsuz, okçu Yasemin Anagöz ve yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş da olimpiyatlara hazırlanan ve ING’nin destek verdiği diğer başarılı sporcular.
KADINLARIN YERİ TRİBÜN DEĞİL SAHA
ING Türkiye Olimpiyatlar öncesinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı üzerine bugüne kadar gösterdiği duyarlılığı sporcu genç kızlara destek vererek pekiştiriyor. Olimpiyatlara hazırlanan genç kızların ihtiyaçlarına el uzatan ING Türkiye, bu projeyle aynı zamanda kız çocuklarının spor yapmasını özendirmeyi, sporcu kadınların hayat hikayelerinden ilham alınmasını da hedefliyor. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “kadınların yeri tribün değil saha” vurgusunu yapıyor toplantıda, Olimpik Kızların azimleriyle rol model olmalarını istediklerini anlatıyor. ING Olimpik Kızlar’ın yanında olacak Tokyo Olimpiyatları’nda. Projenin maddi boyutunu ve içeriğini sorduğumuzda Abay, “Her türlü desteğe hazırız. Son dakika ihtiyaçlar olduğunu da öğrendik. Umarız olimpiyatlarda çok daha fazla Türk sporcunun başarısıyla gurur duyacağız” dedi. TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ING ile işbirliğiyle gerçekleştirdikleri Olimpik Kızlara Destek Projesi’ni anlatırken, “Olimpiyatlara hazırlanan sporcuların hikayelerini daha çok duymaya ve onları desteklemeye ihtiyacımız var. Özel sektörün desteği de çok değerli. Hazırlıklar sırasında sakatlıklar, acil yeni antrenör desteği vs gibi ihtiyaçlar oluyor” dedi.
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