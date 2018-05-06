Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankalardaki altın hesapları rekor kırdı
GeriEkonomi Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
06.05.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

Bankalardaki altın hesapları ilk çeyrekte miktar bazında azalış kaydetmesine rağmen, altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle 24 milyar 773 milyon lirayla rekor seviyeye ulaştı.

Küresel ekonomideki çalkantıların devam ettiği yılın ilk çeyreğine, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması damga vurdu. 

Tüm bunlar, tarihler boyu cazibesini yitirmeyen altının fiyatında yükselişi beraberinde getirirken, bu durum ton bazında düşüş kaydedilmesine rağmen bankaların altın hesaplarının tutar bazında rekor seviyeye çıkmasına neden oldu. 

Yurt içinde altının gram fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek ilk çeyreği yüzde 6,1'lik artışla 168,5 liradan tamamladı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.303,2 dolardan 1.325,5 dolara çıkarak yüzde 1,7 değer kazandı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları ise ilk çeyrekte 24 milyar 773 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece altın hesapları, rekor seviyeye ulaşılan geçen yıl sonundan daha yüksek bir seviyeye çıktı. Bu rakamın 24 milyar 168 milyon lirası yurt içi, 605 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. 

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 

BANKALARDA 146,7 TON ALTIN VAR 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mart ayının son işlem gününü 168 bin 900 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün ilk çeyrek sonunda 146,7 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı. 

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son üç ayda 6,9 tonluk azalış gerçekleştiğine işaret etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

ABD'ye satılamayan çelik Türk pazarına yöneldi

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?