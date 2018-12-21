Bankacılardan destek mesajı
Türkiye Bankalar Birliği üye banka genel müdürleri bir araya geldi ve bankacılık sektörünün 2019 yılında öngörülen büyüme hedefinin gerçekleşmesinde ekonomik faaliyetlerin gerektiği finansmanı sağlayabilmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını duyurdular.
TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın ev sahipliğinde üye banka genel müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda bankacılık sektörünün gündemindeki konular, sektördeki gelişmeler ve yeni yıla ilişkin beklentiler değerlendirildi.
Toplantıda konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Yeni Ekonomik Program’da yer alan enflasyonun düşürülmesi, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve istihdam artışı sağlanması hedeflerini dikkate aldıklarını belirtti. Aydın, bunların gerçekleştirilmesi amacıyla finansal sektörün büyütülmesi, kaynakların ve kurumların çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacaklarını söyledi.
SONRASI İYİ OLACAK
Bankacılık sektörünün, 2019 yılında öngörülen büyüme hedefinin gerçekleştirilmesinde ekonomik faaliyetin gerektirdiği finansmanı sağlayabilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, “Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacaktır” diye konuştu.
Aydın, “2019 ve sonrasının büyüme için tehditlerin ve risklerin azaldığı, fırsatların ön plana çıktığı bir dönem olmasını bekliyoruz. Finansal sektörü daha büyük, daha güçlü kılmak için eksikliklerimizi tamamlamaya ve ülkemize destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü yanlarımızı geliştirmek, zayıf yanlarımızı güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. İşbirliği ve tecrübemizle en zorları aştık, inanıyoruz ki bundan sonrası daha iyi olacak” dedi.
NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ
- GARANTİ Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, 2019 yılında bankacılara düşenin, müşterilerle yakın temas halinde olarak, erken uyarı sinyallerini doğru zamanda alabilmek olduğunu vurgulayarak, “Aksiyonlar, yapılandırma, ne gerekirse birlikte yapacağız. Onlarla birlikte çözüm önerileri geliştirerek, hem müşterilerimizin hem sektörümüzün kayıplarını azaltmaya odaklanacağız“ diye konuştu.
Reuters’e konuşan Erbil, bankanın gelecek yıl aktif kalitesini gözeterek ve riski doğru analiz ederek dengeli ilerleyeceğini belirterek “TL’leşme stratejimiz sürecek, yabancı parada temkinli tutumumuza devam edeceğiz” dedi. “Sermaye yeterlilik seviyemizi bu yıl tüm gelişmelere rağmen güçlü tutmayı başardık. Mevcut seviyemiz BDDK’nın geçici tedbirlerinin de destekleyici etkisiyle yasal yükümlülüklerin ve sektör ortalamasının çok üzerinde” diyerek, mevduat kazanımına dönük çabalarının devam edeceğini kaydetti.
“Büyümedeki dengelenme ile mevcut faiz ortamı ve düşük iç talebin de bir yansıması olarak düşük kredi büyümesi ve marj yönetimi 2019’da da sektörde ön planda olmaya devam edecek” diyen Erbil, zaman içerisinde enflasyonun normalleşme trendine girmesiyle faizlerin rahatlayacağını, kredi büyümelerinin de normal seyrine dönmesini beklediğini kaydetti. Erbil kredi büyümesinin yavaşlaması ve büyümedeki dengelenmenin işsizliğe etkisi kanalıyla takipteki alacak oranı üzerindeki olası baskının da yakından izleneceğini belirtti. -REUTERS
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