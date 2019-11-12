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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Banka dışı finans kesiminin aktifleri eylül sonunda 120.9 milyar lira oldu

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Banka dışı finans kesiminin aktifleri eylül sonunda 120.9 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 120 milyar 872 milyon lira oldu.

BDDK tarafından eylül ayına ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketlerinin Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Rapora göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 59 milyar 663 milyon lira, finansal kiralama alacakları 48 milyar 99 milyon lira ve takipteki alacakları da 4 milyar 731 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Finansal kiralama şirketlerinin eylül itibarıyla dönem net karı 895 milyon lira ve öz kaynakları 10 milyar 53 milyon lira oldu.

Aynı dönemde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 33 milyar 411 milyon lira olurken, faktoring alacakları da 30 milyar 53 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faktoring şirketlerinin takipteki alacakları 2 milyar 438 milyon lira oldu. Yılın 9 ayında 1 milyar 200 milyon lira dönem net karı elde eden faktoring şirketlerinin öz kaynakları da 7 milyar 932 milyon lira olarak gerçekleşti.

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN NET KARI 2,5 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici finansman şirketlerinin eylül sonunda aktif büyüklüğü 27 milyar 798 milyon lira, finansman kredisi alacakları 23 milyar 50 milyon lira ve takipteki alacakları 2 milyar 435 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları 5 milyar 2 milyon lira ve dönem net karı 441 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Böylece banka dışı finans kesiminin aktifleri eylül sonunda 120 milyar 872 milyon lira ve dönem net karı 2 milyar 536 milyon lira oldu.

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