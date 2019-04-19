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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir

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Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 30 ülkeye 6,3 milyon dolar karşılığında bin 544 ton bal ihraç edildi. Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Belçika ve Avusturya en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

Türk balı, yılın ocak-mart döneminde Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Belçika ve Avusturya başta olmak üzere 30 ülkede ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde 30 ülkeye bin 544 ton bal satılarak 6 milyon 321 bin 690 dolar gelir elde edildi.

Bal ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya bu dönemde 1 milyon 707 bin 994 dolar karşılığı 459 ton bal satıldı. ABD, 1 milyon 212 bin 437 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 996 bin 27 dolarla üçüncü, Belçika 453 bin 481 dolarla dördüncü ve Avusturya 320 bin 414 dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı.

"EN FAZLA ARTIŞ AZERBAYCAN-NAHÇIVAN'A"

Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan İsveç, Çin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Libya, Malezya, Moğolistan, Somali ve Fas'a da bal satıldı.

Bal ihracatının en çok arttığı ülkeler ise Azerbaycan-Nahçıvan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

MARKALI ÜRÜN İHRACATI ARTIRDI

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin zengin bitki ve flora çeşitliliğinin ekonomiye katkısının her geçen gün arttığını, bal ihracatının da bu kapsamda ön plana çıktığını ifade etti.

Türk balının son yıllarda markalı ürün olarak ihraç edilmesinin de dış satımı artırdığını dile getiren Kalyoncu, "İhracat yapılan ülke sayımız da ihracatımız da ilerliyor. Katma değerli ve marka bilinirliği ön planda olan ürün oluşturulduğu takdirde daha da üst noktalara ulaşacağız. Yıl sonuna kadar ihracatta daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz." dedi.

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