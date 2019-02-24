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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.02.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Baklava ustaları dolandırıldı

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Yurt dışında iş vaadiyle kandırılan 35 baklava ustası, vize ve danışmanlık ücreti adı altında 120 dolar ile bin euro arasında dolandırıldı.

Gaziantep’te yaklaşık 35 baklava ustası, sosyal medya üzerinden verilen ilanlar ya da yurt dışına kayıtlı telefonlardan yapılan görüşmelerle dolandırıldı. İş vaadiyle baklava ustalarını hedef olan dolandırıcıların uyguladığı yöntem ise pes dedirtti. 

Kentteki baklava ustalarını hedef alan dolandırıcılık olayı şaşırttı. Bazen sosyal medya üzerinden, bazen de yurt dışı numaraları ile aradıkları baklava ustalarına kendilerini patron olarak tanıtıp iş teklifinde bulunan dolandırıcılar, yurt dışındaki imalathanelerde çalıştırılmak üzere usta aradıklarını söyledi. Yapılan görüşmeler esnasında 120 dolar ile bin euro arasında değişen vize ve danışmanlık masrafı adı altında para isteyen dolandırıcılar, bu yöntemle kentteki yaklaşık 35 baklava ustasının parasını alarak kayıplara karıştı. İstedikleri para hesaplarına yatana kadar ustalar ile sürekli irtibat kurarak şüpheleri ortadan kaldıran dolandırıcılar, paranın hesaba yatmasının ardından sırra kadem bastı. 

Yıllardır Gaziantep’te baklava ustalığı yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Mehmet Cihan Çetinkaya, "Ben Gaziantepliyim ve 19 yıldır bu sektördeyim. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yurt dışından bizi arayarak Amerika, Romanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere baklava ustası arıyoruz dediler. Sosyal medya üzerinden de pek çok ilan verdiler. Bizleri de her şeyi karşılayacaklarını söyleyerek sadece vize masrafı talep ederek dolandırdılar. Gaziantep’te piyasada bu şekilde dolandırılmış 35-40 civarı kişi var" dedi.

"ŞARTLAR CAZİP GELDİ, KABUL ETTİK"

Şahısların kendilerini cazip imkanlar sunarak kandırdıklarını açıklayan Çetinkaya, "Biz ilk defa böyle böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, şaşkınız. Yani bize Amerika, Romanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde imalathane açtıklarını ve kendilerine usta lazım olduğunu söylediler. Biz de sundukları şartlar cazip geldiği için mutlu olduk, gidip çalışmak istedik. Önce her masrafı karşılayacaklarını söyleyip sonrasında bizden danışmanlık ve vize ücreti istediler. Yani benden 120 dolar istediler, bazı arkadaşlardan 200 Euro almışlar, bazılarından bin Euro gibi bir para istemişler. Bu şekilde piyasada baklava, simit ve poğaça ustası 35-36 kişiyi dolandırılmış" şeklinde konuştu.

Aynı şahısların sosyal medya üzerinden hala insanları dolandırmaya devam ettiklerini söyleyen baklava ustası Çetinkaya, "Bu şahıslar hala sosyal medya üzerinden usta aranıyor diyerek ilanlar ve paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Yani biz bunların dikkate alınmamasını istiyoruz. Yetkili kişilerden de bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu.

Yetkililere de çağrıda bulunan mağdurlar, dolandırıcıların yakalanmasını istedi. 

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