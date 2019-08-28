Bakanlık onay verdi! Ergo Sigorta'nın sahibi HDI Sigorta oldu
HDI Sigorta’nın ERGO Sigorta’yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden beklenen onay geldi.
HDI Sigorta’nın, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren ERGO’yu satın almak üzere başlattığı görüşmeler ve Mayıs ayında yaptığı başvuru Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.
Son satın alma işlemi ile birlikte HDI International, ana pazarlarından biri olarak kabul ettiği Türkiye’deki varlığını güçlendirerek, Türkiye’deki ilk 5 sigorta şirketinden biri olma hedefine yaklaştı.
ERGO’nun da bünyesine katılması sonrasında HDI Sigorta Türkiye’deki hayat dışı sigorta şirketleri sıralamasında 2018 Aralık sonu verilerine göre 11’inci basamaktan 7’nci basamağa yükseldi.
HDI Sigorta Türkiye Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, son satın almanın, grubun Türkiye’ye verdiği önemin ve bağlılığın en önemli kanıtı olduğunu, böylelikle HDI Sigorta olarak çok önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.
HDI Grup, 2018 yılı başında da Liberty Sigorta’yı devralmış ve iki şirketin birleşmesi yalnızca beş ay içerisinde tamamlanmıştı.
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