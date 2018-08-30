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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA) - 
30.08.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

Bakanlık: 'Hazineden, Bulgaristan'a ödeme yapılmayacak'

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Bakanlık: 'Hazineden, Bulgaristan'a ödeme yapılmayacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul yeni havalimanından gerçekleşecek uçuşlar için Hazineden Bulgaristan'a ödeme yapılmayacağı bildirildi. Açıklamada "Herhangi bir iç hat uçuşunun Bulgaristan, Romanya veya bir başka ülke hava sahasını kullanması ve bunun karşılığında hazineden para ödenmesi iddiası tamamen gerçek dışıdır" denildi.

BAKANLIK tarafından bazı basın yayın kuruluşlarında TBMM Başkanlığına verilen bir soru önergesi kaynak gösterilerek, "3. havalimanı için Bulgaristan'a para mı ödeyeceğiz?" başlıklı haberle ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul yeni havalimanını karalamaya yönelik yapılan haberlerde öne sürülen iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"İstanbul yeni havalimanı kullanılarak yapılacak uçuşlar için hava araçlarının kullanacağı geliş ve kalkış rotaları ile hava koridorlarına ilişkin yayınlar 16 Ağustos'ta tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Herhangi bir iç hat uçuşunun yeni havalimanına inişi ya da kalkışı için kullanacağı rotaların tamamı ülkemiz hava sahası içindedir. Herhangi bir iç hat uçuşunun Bulgaristan, Romanya veya bir başka ülke hava sahasını kullanması ve bunun karşılığında hazineden para ödenmesi iddiası tamamen gerçek dışıdır."

Öte yandan açıklamada, Türkiye hava sahasına batıdan giren veya batıya çıkacak transit veya dış hat uçuşlarında ise halen Bulgaristan ve Yunanistan hava sahasının kullanıldığı hatırlatılarak, "Yeni havalimanı açıldığında da aynı durum devam edecektir. Hazineden bu uçuşlara da herhangi bir ödeme bugün yapılmadığı gibi yarın da yapılmayacaktır." bilgisine yer verildi.

 

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