Bakanı Turhan: AB ile ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakanı Turhan: AB ile ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır
GeriEkonomi Bakanı Turhan: AB ile ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.02.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Bakanı Turhan: AB ile ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakanı Turhan: AB ile ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Brüksel'de ikili görüşmelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır. Bugün iş birliğimizi daha ileriye götürebilmek amacıyla çok önemli konuları ele aldık." dedi.

Turhan, Brüksel'de AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenledi. 

Bulc'un daveti üzerine Türkiye ile AB arasında ulaştırma alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Turhan, Türkiye'nin AB üyelik hedeflerine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı. 

Turhan, AB ile ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "AB bizim en mühim ticaret ortağımız. Türkiye ve AB arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi iki tarafın da çıkarınadır. Bugün iş birliğimizi daha ileriye götürebilmek amacıyla çok önemli konuları ele aldık." diye konuştu. 

Brüksel'de 15 Ocak'ta "Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildiğini anımsatan Turhan, "Bu mekanizmaya aramızdaki diyaloğun devam etmesi ve iş birliğimizin geliştirilmesi açısından büyük önem veriyoruz. Diyalog sürecinin somut sonuçlar doğuracak biçimde devam etmesini istiyoruz. Bugünkü gündemimizin ana başlıklarını bu diyalog toplantılarında ele alınan konular teşkil etti." ifadesini kullandı. 

HALKALI-KAPIKULE DEMİR YOLU HATTI

Turhan, toplantıda Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı projesinin görüşüldüğüne işaret ederek, "Bu hattın inşası AB ile mali iş birliğimiz kapsamında önümüzdeki dönemin en önemli altyapı projesidir. Proje, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yüksek standartlı demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacak. Komiser ile bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi için atmamız gereken adımları görüştük." değerlendirmesinde bulundu. 
Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB mali iş birliğiyle ulaştırma sektöründe hangi alanlarda projelerin gerçekleştirileceğini istişare ettiklerini anlatan Turhan, Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ulusal ulaşım ağıyla bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik projelerde iş birliği yapabileceklerini ifade etti. 
Turhan, mali iş birliği kapsamında yüksek standartlarda tüm Avrupa'ya hizmet veren Türk gemi inşa sanayisinin desteklenmesi isteklerini AB tarafına da ilettiklerini, Türkiye'nin Trans-Avrupa ulaştırma ağındaki konumunu güçlendirecek konuları da ele aldıklarını anlattı. 

HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ 

Türkiye-AB Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakereleri üzerinde de görüştüklerine dikkati çeken Turhan, "Yaklaşık 2 yıldan fazla bir süredir devam eden müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla havacılık sektöründe çok ileri bir iş birliği tesis etmiş olacağız. Her iki taraf için oldukça önemli ekonomik fırsatlar doğacak." diye konuştu. 

Turhan, Türkiye'nin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansıyla ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda da görüş birliği içerisinde olduklarını, Türkiye-AB ile kara yolu güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak çalışmaları ve görüşleri ele aldıklarını vurguladı. 

Toplantıda, yol güvenliğini artıracak kooperatif akıllı ulaşım sistemlerini de görüştüklerini söyleyen Turhan, "Türkiye bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Bu alanda iş birliğimizi arttırmaya yönelik olarak AB'nin ülkemizi platformuna davetini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. 

Turhan, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu, Akdeniz ve Karadeniz'de denizcilik ekonomisinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. 

Bakan Turhan, ulaştırma alanında iş birliğini geliştirmenin Türkiye-AB ilişkilerine önemli ivme kazandıracağını sözlerine ekledi. 

"OLUMLU GÜNDEM" 

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc da toplantılarda çok sayıda başlığın ele alındığını ve her iki taraf için de yapıcı gerçekleştiğini belirterek, "Olumlu gündemimizi teyit etmiş olduk." dedi. 

Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı projesinin AB Türkiye arasında ciddi öneme sahip olduğunu anlatan Bulc, "Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı sadece
teknik bir proje değil aynı zamanda siyasi mesaj da iletiyor. Umarım 28 Şubat tarihinde yapılacak Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısında Halkalı Kapıkule Demir Yolu'nun iki taraflı proje anlaşması imzalanır." dedi. 
Bulc, hava taşımacılığı konusunu daha geniş kapsamlı ele aldıklarına işaret ederek, teknik ekiplerin çalıştığı AB-Türkiye Kapsamlı Hava Taşımacılığı
anlaşmasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi. 
Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ile iş birliğinin güçlendirilmesi, havacılık uzman eğitimi, kara yolu güvenliği gibi konularda da olumlu görüşmeler yaptıklarını anlatan Bulc, 2019 yılında Türkiye-AB arasında ulaştırma alanında daha fazla iş birliği olacağını ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor