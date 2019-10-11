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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan "yerli malı kullanın" çağrısı

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Bakan Varank'tan "yerli malı kullanın" çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ben hem inşaat firmalarına hem kamu idarelerine ve yerel yönetimlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, yerli ve milli ürünleri geliştirip üreten firmalarımız varken lütfen yabancı ürünleri tercih etmesinler" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu. Varank, İzmir Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren, yerli asansör, yürüyen merdiven üreten LÖHER firmasını ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de, yüksek kaliteli üretimleriyle dünyada kendisini kabul ettiren çok sayıda firma bulunduğunu söyledi.

Bunlardan bazılarının yurt dışından gördükleri ilgiyi iç pazarda görememekten şikayetçi olduğuna dikkati çeken Varank, LÖHER firmasının da dünya genelinde birçok prestijli projenin asansör ve yürüyen merdiven talebini karşıladığını ifade etti.

Varank, firmanın yüzde 85 yerlilik oranıyla ürettiği yürüyen merdivenin de Londra'daki Stansted Havalimanı'na gönderileceğini dile getirdi.

Türkiye'de bazı inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlerin yerli ve milli ürünleri kullanma konusunda yeterli hassasiyeti göstermediklerini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Bunlar bizi üzüyor. Kamu alımlarında aslında yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması mecburiyeti var. Tabii idareler bunun arkasından dolanacak usuller buluyorlar. Ben buradan hem inşaat firmalarına hem kamu idarelerine ve yerel yönetimlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, yerli ve milli ürünleri geliştirip üreten firmalarımız varken lütfen yabancı ürünleri tercih etmesinler. Gelsinler bu firmalarla anlaşsınlar. Böyle kaliteli ürünleri kullansınlar. Burada yürüyen merdiven var. Bu firmamız bu yürüyen merdiveni Türkiye'de satamıyor, ihracat yapmak zorunda kalıyor. Biz bütün firmalarımıza, inşaat şirketlerimize buradan bir çağrıda bulunmuş olalım." 

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