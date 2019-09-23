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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Bakan Varank'ın "Turcorn" hedefine "melek" destek

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Bakan Varank'ın "Turcorn" hedefine "melek" destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2023 için açıkladığı 1 milyar dolar değerinde 10 "Turcorn" hedefine yeni projeler ve destek mekanizmalarıyla ulaşılacak. Turcorn hedefine ulaşmak için iş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilecek, böylece melek yatırımcı sayısı artırılacak. Derin teknoloji tabanlı girişimlere pozitif ayrımcılık yapılacak, yeni girişimlerin başlangıç dönemi için "vergisiz dönem", ilk gelişim dönemi için de "kolay vergili dönem" gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek. Yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin paketi" ve "girişimci vizesi" gibi mekanizmalar sunulacak.

Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde "Turcorn" şirketler çıkması hedefi için Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde önemli destek ve projeler yer alırken, bu amaçla iş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde, Türkiye'nin bu alanlardaki mevcut durumunun fotoğrafı çekilerek, geleceğe dönük hedefler ve yol haritası ortaya konuldu.

Stratejide, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek adımlar ön plana çıkarılırken, özellikle yüksek teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için de birçok teşvik ve desteğin sağlanmasına yönelik politikalar yer aldı.

Bakan Varank, Türkiye'den değeri 1 milyar doların üzerindeki unicorn şirketlerin çıkması, bu şirketlere de "Turcorn" denilmesi yönündeki isteğini paylaşırken, 2023’e kadar en az 10 "Turcorn" hedeflediklerini söyledi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu hedefe yönelik, erken aşama girişimlerini desteklemenin yanında, küresel iddiada olan Türk girişimler de belirlenerek, onlara ölçeklendirme yolunda ihtiyaç duyacağı destekler verilecek.

Akademisyenlere, geliştirdikleri teknolojiyi ürünleştirmeleri ve sonrasında şirket kurmaları için destekler sağlanacak. İş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilerek, "melek yatırımcı" olarak da bilinen Bireysel Katılım Yatırımcısı sayısının artması sağlanacak ve kitlesel fonlamanın kullanımı yaygınlaştırılacak.

Melek yatırımcıların yalnızca fon sağlama ile sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımı ve aktif danışmanlık sağlanmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğünün ve etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.
Yerel fon yatırımcılarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilirken, uluslararası fon yatırımcılarının bunlara yatırım yapmaları için yönlendirici düzenlemeler uygulamaya alınacak.

"DERİN TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMLERE" POZİTİF AYRIMCILIK

Girişimlerin başlangıç aşamasından ölçeklenme aşamasına geçişlerinde takipçi olunacak. Bu noktada özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimler pozitif ayrıştırılacak. Yeni girişimlerin başlangıç dönemi için "vergisiz dönem", ilk gelişim dönemi için de "kolay vergili dönem" gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek.

"HOŞ GELDİN PAKETİ"

Yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin paketi" ve "girişimci vizesi" gibi mekanizmalar sunulacak, kolay çalışma izni alınması sağlanacak. Girişimcilik destek mekanizmalarında, uluslararası alanda girişimcilere destek veren saygın kuruluşların değerlendirmelerinin dikkate alınması için düzenleme yapılacak.

Girişim sermayesi fonlarına yatırım yapan “fonların fonu” yapısı kurularak girişim sermayesi fonlarının sürekli beslenmesi sağlanacak. "Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı" kapsamındaki fonlara TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak aktarması öngörülüyor. Yapılan ilk değerlendirmeler neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 girişim sermayesi fonuna en az 400 milyon lira kaynak aktaracak. Kurulacak fonların ilk kapanışta yaklaşık 630 milyon lira, son kapanışta ise 1,1 milyar lira toplam fon büyüklüğüne ulaşması ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişimine yatırım yapılması öngörülüyor. 

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