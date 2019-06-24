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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.06.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Bakan Varank'ın Macaristan ziyareti

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Bakan Varank'ın Macaristan ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan KEK 6. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapmak üzere yarın Budapeşte'ye gidecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapmak üzere yarın Budapeşte'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, 25-26 Haziran'da Budapeşte'de Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı'na katılımının yanı sıra Türk ve Macar iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'deki fırsatlara ilişkin yatırımcılara bilgi verecek.

Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile ikili görüşmelerde bulunacak olan Varank, Macaristan ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliklerine yenilerinin eklenmesi ve iki ülkenin üçüncü taraflardaki iş birliği imkanlarının tespitine yönelik temaslar gerçekleştirecek.

Söz konusu temaslar, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin 2013'te stratejik ortaklık düzeyine çıkmasının ardından Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinde belirlenen 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması açısından önem taşıyor.

Ayrıca, yıl sonunda yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 4. Dönem Toplantısı öncesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınmasının da önemli olduğu belirtiliyor. 

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