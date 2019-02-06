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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.02.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Bakan Pekdemirli açıkladı:  Enerji hattı ve yangın emniyet yolunda yem bitkisi yetiştirilecek

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Bakan Pekdemirli açıkladı:  Enerji hattı ve yangın emniyet yolunda yem bitkisi yetiştirilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasına sunacağız" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasına sunacağız." dedi.

İzmir Kiraz'da STK'lar, muhtarlar ve kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Pakdemirli, ilçenin kendisi için önemli bir yeri olduğunu ve buradaki projelere katkıda bulunduğunu söyledi.

Kırsaldaki Suludere Mahallesi'nin su probleminin çözümü için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Pakdemirli, bölgede yer altı barajı yapılabileceğini bununla ilgili fizibiliteye başladığını vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Kiraz'a veterinerlik fakültesinin açılacağına değinen Pakdemirli, bu sayede gençlerin başka yerlere gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Tarım ve hayvancılığın bereketli ama çok meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin tarım hasılasında dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sırada olduğunu aktardı.

Süs bitkisi ve hayvancılıkla ilgili çalışmalardan da bahseden Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesi için orman alanlarında otlatmaya açılan miktarı artırarak bunu yüzde 53'e çıkartıyoruz. Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanmasına sunacağız. Ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayıp 3 yıl bakımını yaptıktan sonra orada yaşayan köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıp 49 yıllığına ürününü kendilerinin toplamasına izin vereceğiz."

"YEREL SEÇİM SON 30 YILIN EN ÖNEMLİSİ"

Türkiye'nin koalisyonlu dönemlerde büyüyemediğine ve yaklaşan yerel seçimlere de değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu seçim ister istemez vatandaş tarafından teveccüh edilmiş başkanlık sisteminin tastiği, noter onaylaması gibi olacak. Bu belediye seçiminin iki önemli unsuru var. AK Parti'nin belediyeciğinin devamını istiyorsanız, parlamenter sistemin tekrar konuşulmaması, başkanlık sisteminin devamı ve bu sistemin daha da oturması için hükümete, devlete desteğinizi vereceksiniz. Bana göre bu seçimler son 30 yılın en önemli seçimlerinden biri. Çünkü bir sonuç seçimine doğru gidiyoruz. Ben hepinizi AK Partiye oy vermeye davet ediyorum."
İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise İzmir'in son dönemlerde eşine az rastlanır şekilde bir yağış aldığını anımsatarak, hükümetin bölgeye yaptığı barajlar sayesinde aşırı yağışların bir felakete dönüşmesinin önüne geçilerek berekete dönüştürüldüğünü söyledi.

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