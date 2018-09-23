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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
23.09.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi

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Bakan Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oluşturacakları "İhracat Ana Planı" ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceklerini belirterek, "İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız." dedi.

Bakan Pekcan, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

Program ile kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanmasının amaçlandığını anlatan Pekcan, orta vadede sürdürülebilir büyümeye yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

YEP'in önceki programlardan farklı olarak pek çok kesimin görüşleri alınarak Ticaret Bakanlığının da katkı verdiği çalışmalarla hazırlandığına dikkati çeken Pekcan, programın daha sade ve anlaşılır bir şekilde oluşturulduğunu, somut politika hedeflerine yer verildiğini, bunun da piyasalarda olumlu karşılık bulduğunu vurguladı.

Pekcan, YEP'in büyüme patikasının dengeli bir şekilde belirlenmesi ve para politikasının sıkı mali politikalarla desteklenmesiyle piyasanın beklentilerini karşıladığını ifade ederek, "YEP'in en önemli özelliği, hedeflerin mevcut ekonomik konjonktür göz önüne alınarak gerçekçi bir bakış açısıyla inşa edilmiş olmasıdır." diye konuştu.

İHRACAT BÜYÜMEYE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK

Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 6,2 büyüdüğünü anımsatarak, yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümeye net ihracatın katkı verdiğini, ilerleyen süreçte ekonomideki dengelenmenin kontrollü bir şekilde devam ettirilmesiyle sürdürülebilir, hedeflerle uyumlu bir büyüme patikasına ulaşılacağını belirtti.

Program döneminde ihracatın büyümeye destek vermeye devam edeceğine işaret eden Pekcan, "Bu kapsamda net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olacağını öngörüyoruz." dedi.

"ELEKTRONİK İHRACAT PLATFORMU" KURULACAK

Pekcan, YEP’in Türkiye'nin dış ticaret yapısındaki mevcut aksaklıkları teşhis ederek söz konusu sorunların çözülmesi için alınması gereken tedbirleri de içerdiğini belirtti. Dış ticaret açığının büyük bir kısmını oluşturan ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerindeki yatırımlara öncelik verilip, cari açığın azalmasına katkı sağlanacağının altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Oluşturacağımız İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceğiz, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız. KOBİ’leri ihracata yönlendirerek ihracatçı sayısının artırılmasını ve firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlayacağız. Pazar ve mal çeşitlendirmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bölgesel bazlı stratejiler oluşturacağız."

İhracatçı firmaların küresel ticaret gelişmelerini yakından takip edebilmesi ve pazar araştırmalarına katkı sağlamak adına "Elektronik İhracat Platformu"nu kuracaklarını bildiren Pekcan, "Böylelikle elektronik ticaretimizin küresel elektronik ticaretteki payını artırabilmesine katkı sağlamış olacağız." dedi.

İhracatçıların finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak Eximbank’ın öz sermayesini güçlendirip, şube sayısını artıracaklarını anlatan Pekcan, bankanın sağladığı finansal araçlarını geliştirip, çeşitlendireceklerini söyledi.

Pekcan ayrıca uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemlerini güçlendirerek gümrükleri modernize edeceklerini ifade etti.

İHRACAT TEŞVİK SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

İhracat teşvik sisteminin daha verimli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için mevcut mevzuatı basitleştireceklerini ve yeniden yapılandıracaklarını vurgulayan Pekcan, “Amacımız ihracatçılarımızın, teşviklerimize ve desteklerimize en kolay şekilde ulaşmalarını ve bunlardan en etkin şekilde faydalanmalarını sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarındaki payını artırma konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda en önemli ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmaları bu dönemde tamamlayarak AB ile olan ekonomik ortaklığı en üst düzeye çıkaracaklarını kaydetti.

AB pazarının yanı sıra Türkiye’nin mevcut ihracat pazarlarındaki payını daha da artırmak konusunda kararlı olduklarına işaret eden Pekcan, "İş insanlarımızın yurt dışındaki iş fırsatları konusunda hızlı şekilde bilgilendirilmeleri ve karşılaştıkları sorunların bertaraf edilmesi için gerek ikili görüşmelerle gerekse de DTÖ platformunda ticaret diplomasisini etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

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