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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.07.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip

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Bakan Pekcan: Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Japonya İş Federasyonu (KEİDANREN) tarafından başkent Tokyo’da Imperial Hotel’de düzenlenen “Türk ve Japon Şirketlerin Üst Yöneticileri (CEO) Buluşma Toplantısı”nda” konuşan Pekcan, son yıllarda Japonya ve Türkiye arasında ticaret hacminde yaşanan artışı iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yoğunlaşması adına olumlu karşıladıklarını söyledi. 

Pekcan, bu artışa rağmen, iki ülke arasındaki ikili ticaretin “dengesiz” bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “2018’de Japonya’nın Türkiye’ye ihracatı, Türkiye’nin Japonya’ya ihracatının 8,6 katıdır. Türkiye olarak, Japonya ile ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Son aşamasına gelmiş olduğumuz Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) müzakerelerinin tamamlanmasıyla birlikte ticaret hacmimizin daha da artmasını ve ikili ticaretimizdeki mevcut asimetrik yapının dengelenmesini hedefliyoruz.” diye konuştu. 

Japonların ve Türklerin uzak coğrafyalarda yaşayan ama dostluğu mesafeleri aşmış iki büyük millet olduğun belirten Pekcan, “Küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bu dönemde, bu iki dost ülkenin ticari ve ekonomik alandaki iş birliğinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 
Pekcan, Türkiye ve Japonya arasında ticaret alanında olduğu gibi yatırım alanında da büyük bir potansiyel bulunduğunu anlatarak şunları kaydetti: 
“Japonya’nın dünyada toplam dış yatırım tutarının yıllık ortalama 150 milyar ve 2018’de 143 milyar dolar olduğu dikkate alındığında, ülkemizdeki Japon yatırımlarının daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisine sahip olan Türkiye nitelikli iş gücü, eğitimli genç nüfusu ve rekabetçi pazarı ile dünyanın dört bir yanından gelen yatırımlar için Avrupa pazarına yönelik stratejik ortaklıklara ev sahipliği yapmaktadır. Japon yatırımcıları, Türkiye’nin taşıdığı büyük potansiyeli avantaja çevirmeye ve Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum." 

"MÜTEAHHİTLİK ALANINDA DA BÜYÜK BİR İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ VAR"

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imzalanması ve hayata geçmesiyle yakalanacak ivmeyle birlikte Türkiye’deki Japon yatırımlarının önemli ölçüde artacağına işaret eden Pekcan, Türkiye-Japonya STA müzakerelerinin başarıyla sonuçlandırıldığını bir an evvel duyurmayı hedeflediklerini söyledi. 

Pekcan, STA’ın her iki tarafın belli esneklikler göstermesi ile tamamlanabileceğine inanıyorum. Müzakerelerin zamanlıca sonuçlandırılabilmesi için, Türk ve Japon iş insanlarının vereceği destek de son derecede önemlidir.” diye konuştu. 

Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın da iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için önemli bir araç olacağına inandıklarını dile getiren Ticaret Bakanı Pekcan şöyle devam etti: 

“Ülkelerimiz arasında müteahhitlik alanında da büyük bir iş birliği potansiyeli mevcuttur. Bugün Türk ve Japon müteahhitlik firmaları üçüncü ülkelerde ortak projeleri başarıyla gerçekleştirmektedir. Bu alandaki iş birliği iki ülke arasındaki diğer konulardaki iş birliğini daha da geliştirecek ve bu bağlamda önemli bir katalizör olacaktır. Özellikle Sahraaltı Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’da Türk ve Japon iş dünyası için önemli iş birliği potansiyeli mevcuttur. Bu doğrultuda, firmalarımız için ortak finansman mekanizmaları geliştirmeyi ve mevcut iş birliği seviyesini önümüzdeki günlerde daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyoruz.” 

"JAPON FONLARINDAN YARARLANMAK İSTİYORUZ" 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da dış ticaret dengesinde, Türkiye’nin “net ithalatçı” durumunda bulunduğunu belirterek, “Japonya mevzuatının korumacılık önlemlerinin düzenlenmesi ve uyumlaştırılması, ikili ticaretimizin dengesi açısından çok önemlidir. Ticaret Bakanlığımızın takibinde olan, Japonya ile AB arasında uygulamaya giren STA’nın Türkiye ile de imzalanması, Türkiye’de yerleşik Japon firmaları dahil, iş dünyamızın önünü açacaktır.” dedi. 

Olpak, Türk iş insanları olarak, ortak yatırımlarda kullanmak amacıyla Japon fonlarından yararlanmak istediklerini söyledi. 

“Aramızdaki turizm bilincini artırmak ve ortak kültürümüzü derinleştirmek için çalışmalıyız.” ifadesini kullanan Olpak, iki ülke arasında bir anlaşma olmadığı için Japonya’ya personel gönderiminde yaşanan problemlerin giderilmesini istedi. 

“TÜRK EKONOMİSİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ” 

Japonya İş Federasyonu (KEİDANREN) Japonya-Türkiye Ekonomik Komite Başkanı Kenichiro Yamanishi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Pekcan’dan Japon şirketlerinden olan beklentilerini dinlemek istediklerini belirterek, “Kur hareketleri dahil olmak üzere Türk ekonomisini yakından takip ediyoruz. İki ülke arasında kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) hızlıca imzalanması istiyoruz.” diye konuştu. 

KALYON HOLDİNG, ITOCHU VE TOSHİBA HES’TE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Konuşmalardan sonra, Kalyon Holding ile Japon şirketleri Itochu, Toshiba firmaları arasında “Hidroelektrik Santral (HES) İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Şirketler Sakarya Nehri üzerinde inşa edilecek ve toplam kurulu kapasitesi 1,400 MW olacak olan Gökçekaya Projesi’nde iş birliği yapacak. 

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. 

Söz konusu buluşma toplantısına, Türk iş insanlarının yanı sıra, Hitachi, Mitsubishi, Komatsu, Sumitomo, Taisei, Toyo Kohan, Nippon Signal, JGC, Marubeni, Mufg Bank, Mitsui O.S.K. Lines, Sojitz, Toshiba, Toyota, Japan Tobacco ve Toyo Kohan gibi 30’dan fazla Japon şirketinin üst yöneticileri de iştirak etti. 

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