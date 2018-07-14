Bakan Pakdemirli'den  "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Pakdemirli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, iki yıl önce milletin Türkiye tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, vatanı işgal etmek, milleti yok etmek ve Cumhuriyeti yıkmak amacı taşıyan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milletin silahlarını millete doğrultarak tarihte görülmemiş bir ihaneti ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu ihanet karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara akın eden vatandaşların, ülkesine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkarak İkinci Kurtuluş Mücadelesi verdiğine işaret eden Pakdemirli, "Ülkemizi karanlığa boğmak isteyen dahili ve harici bedhahlar, 15 Temmuz gecesi halkımızın verdiği destansı mücadele karşısında hain emellerine ulaşamamışlardır. Milletimizin cesaretini, vatan sevgisini hesaba katmayan bu hainlerin uğradığı akıbet, ülkemiz için çirkin emeller besleyen düşmanlara da bir mesaj olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bu mücadeleyle halkın, demokrasiye, bağımsızlığa, birliğe kasteden her tür düşmanca girişime fırsat vermeyeceğini ve bu tür hain saldırılar karşısında canını feda etmekten çekinmeyeceğini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarihe altın harflerle yazılmış gün olan 15 Temmuz'un, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanması, ülkemiz için büyük anlam ifade etmektedir. Çünkü siyasi basiretiyle güven ve istikrarın devamı yönünde kararlılığını her daim ortaya koyan milletimiz aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde ülkesine kasteden tüm düşmanlara haddini bildirmekten çekinmeyeceğini göstermiştir. Dolayısıyla o gece, Çanakkale ruhuyla şanlı direniş ve dirilişin destanını bir kere daha yazan bir milletin mensubu olmaktan her vatandaşımız gibi ben de büyük onur ve gurur duyuyorum. Önümüzdeki yeni dönemde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda demokrasimizi ve birliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Her alanda ortaya koyacağımız hamlelerle ülkemizi şahlandıracak, 'Güçlü ve Lider Ülke Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, ülkesi, milleti, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."



