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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.07.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor

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Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım." dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ı makamında ziyaret eden Pakdemirli, ardından üniversitenin araştırma merkezine geçti.

Rektör Baran, Pakdemirli'ye üniversitedeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı.  Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesinin bilimle olacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gelecek 10 yıllar bilgi teknolojisi çağı olacak. Bu anlamda üniversite sanayi iş birliği çok önemli. Üniversitelerimizde bu yönde bir eksiklik var. Üniversitelerimizi dünya çapında iş yapan, bilim üretir hale getirmemiz lazım. Burada uluslararası kuruluşlarla üniversitelerimizin çok sıkı iş birliğine gitmesi lazım. Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım. Özellikle bilgi teknolojileri bakımından."

Pakdemirli, Türkiye'nin her konuda çok iddialı projelere imza attığının altını çizerek, bunlardan birinin de Yusufeli Barajı olduğuna işaret etti.

Yusufeli'nde yerden 400 metre yükseklikte, keçinin dahi otlamadığı yere baraj yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Yarın buradan bir canlı yayın yapacağız. Önemli projelere imza atarken çok iddialı üniversitelere de imza atamamız gerekiyor. Uluslararası bilgi alışverişine çok önem veriyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) başkanı yeni seçildi. Seçilir seçilmez bizi aradı ve 'Türkiye ile yürümek istiyoruz. Sizin vizyonunuzdan faydalanmak istiyoruz.' dediler." ifadelerinin kullandı.

Konuşmalarının ardından Pakdemirli, İYTE Malzeme Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.  Bakan Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. 

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