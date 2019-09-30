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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz

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Bakan Pakdemirli: Süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üreticinin desteklenmesi açısından süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyine tavsiye kararı veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak fiyatların artırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tabii konsey buna karar verecek ama tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz" dedi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde Kaymakam Emin Kaymak'ı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl, daha sonra AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Beydağ ilçesinde de AK Parti İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, parti kongrelerinin yaklaştığını söyledi.
Pakdemirli, kongrelerde bir ve beraber olunacağını belirterek, "Bu işin bayrak yarışı olduğunu unutmayacağız. Kimin bayrağı önde götürdüğü önemli değil. Sadece bu topluluğun bir parçası olarak bu gururu üzerimizde taşıyoruz." diye konuştu.

Çiftçinin her sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, yeni dönemde de çok daha iyi hizmet verileceğini anlattı.
Bakan Pakdemirli, Beydağ'a gelmişken sütü de konuşmak gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süt fiyatını 2 liraya çıkarmıştık. Ama ben bunu da yeterli görmüyorum. Üreticinin desteklenmesi açısından süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyine tavsiye kararı veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak fiyatların artırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tabii konsey buna karar verecek ama tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz."

Bundan sonra kaliteli üretim yapan üreticinin sütünü daha değerli satacağını vurgulayan Pakdemirli, yakında küçük aile işletmelerine de yüzde 40 hibeli damızlık sığır vereceklerini aktardı.

Pakdemirli, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında organik gübre için de çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, bu gübrenin piyasadakilerden yüzde 30-40 civarında daha ucuz olacağını bildirdi.

Pakdemirli, meraların daha etkin kullanımı için de çalışmaları olduğunu, Beydağ'da 80 dekar alanda mera ıslah çalışması yaptıklarını kaydetti.

"TARIM ŞURASI'NA İLGİ İNANILMAZ SEVİYEDE"

Ekim ayında Tarım Şurası'nı gerçekleştireceklerini anımsatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şura için çok güzel fikirler geliyor. Tarım Şurası'na ilgi inanılmaz seviyede. Şu ana kadar 17 binin üzerinde plan, bilgi ve proje elimize ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bilgi hazinesini ve kütüphanesini oluşturuyoruz, bu birincisi. Bakanlıkta böyle bir proje hazinesi yoktu. İkincisi de bu projelerin hepsi 21 çalışma grubundan damıtılarak önümüzdeki 5 yılın tarım planımızı, yol planımızı, iş planımızı çıkartıyoruz."

Yarın için bugünden çok daha iyi planlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Pakdemirli, "Tohumdan çatala kadar olan bütün süreci bilmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 11 Kasım saat 11.11'de planlanan "rekor fidan dikimi" etkinliğine ilçedeki vatandaşları davet etti.

Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

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