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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor

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Bakan Pakdemirli: Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor. Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ,Kilis'teki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, kentle ilgili sorun ve taleplerin görüşüldüğü toplantının verimli geçtiğini söyledi.
İmkanlar çerçevesinde taleplerin yerine getirileceğini belirten Pakdemirli, Kilis'e, kendi nüfusundan fazla Suriyeli misafire ev sahipliği dolayısıyla pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli, "Mirasımız Ata Tohumu Pojesi" kapsamında zincir mağazalarda satılabilecek şekilde susuz yetişen domates gibi ürünleri kapsama aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis, coğrafya olarak çok zengin. Kentte biyoçeşitlilik açısından da farklı zengin ürünlerimiz var. Kilis'in tüm ürünlerini inceledik. Kilis keçisinin ıslahı konusunda TİGEM'e talimat verdim. Bu bölgeye has keçileri hibe etmek ve maliyet hesaplarıyla bu işin devamını sağlamamız gerekiyor. Bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Kilis, Gaziantep ve Hatay'a çok daha fazla insanımızın gelerek yemek yemesi lazım çünkü bizim mutfağımız dünya mutfağının en üstünde gelen en lezzetli mutfağıdır.

Bizim bunun tanıtımına para ayırmamız gerekiyor. Bölge ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkıyı da ancak böyle yaparız."
Pakdemirli, Bakanlığın markalaşma noktasında gerekli destekleri vereceğine işaret ederek, bölgede üretilen zeytinyağının daha iyi değerden satılmasının önemli olduğunu anlattı.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TÜKETİMİ ARTTI"

Türkiye'de son bir yıldır küçükbaş hayvan tüketiminin arttığını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O yüzden Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği açısından küçükbaşın üzerine doğru bir et üretim ekosistemi son derece mantıklı. Bu konuda da özellikle kanaat önderlerinin, toplumu yönlendiren insanların bu yöndeki açıklamaları son dönemde bizi de son derece memnun ediyor. Bunun Kilis'te de devam edeceğini düşünüyorum. Aslında Kilis de önemli küçükbaş üretim yerlerimizden biri haline gelmiş durumda. Neredeyse büyükbaş üretimi burada yok."

"TOPLAM TOPLULAŞTIRMA ŞU AN 4 MİLYON HEKTAR ALANI GEÇTİ"

Arazi toplulaştırmasına da değinen Pakdemirli, bu konuda da çok ciddi neticeler elde ettiklerini belirtti.

"Toplam toplulaştırma şu an 4 milyon hektar alanı geçti. Şimdi 8 milyon 200 bin hektarlık alanın ihalesini yaptık. Nihai hedefimiz zaten 8,5 milyon hektar alan yani 300 bin hektar alanı ihale yaptığımız zaman 'Türkiye'deki toplulaştırmaları bitirdik.' diyebileceğiz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ama zaman zaman yanlış uygulamalar da olabiliyor. Bunlarla ilgili gereği neyse ikinci toplulaştırma, düzeltme toplulaştırması, bunların da hepsinin bir şekilde yapılması gerekiyor. Zaman zaman arazideki gayretlerin yeterince sarf edilmemesinden kaynaklanan bazı memnuniyetsizlikler ortaya çıkabiliyor ama toplulaştırmada ana hedef verimlilik ve parsellerimizin birleştirilmesidir. Bu anlamda da toplulaştırmayı önemsediğimizi ve bundan sonra da buna devam edeceğimizi söylemek istiyorum."

Bakanlığa bağlı kurumlarca kentte çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Pakdemirli, sulama göletleri, barajlar ve isale hatlarının inşa edildiğini anlattı.

Pakdemirli, toplantıda talepler doğrultusunda Kilis'te Üzüm Ürecileri Birliğinin kurulmasını uygun gördüklerini sözlerine ekledi.

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