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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.11.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

Bakan müjdeyi verdi! "Sona yaklaştık"

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Bakan müjdeyi verdi! "Sona yaklaştık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında taşınan yolcu sayısının 44 milyona yaklaştığını belirterek, "Ankara-Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştığımızı belirtmek isterim." dedi.

"Kültür ve Turizmde Yeni Vizyon" başlığıyla düzenlenen, 134. Bab-ı Ali Toplantılarında konuşan Turhan, son 16 yılda ulaşım ve haberleşmede gerçekleştirilen faaliyetlere değinerek, Türkiye'yi ulaştırma ve haberleşme alanında dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirdiklerini anlattı.

16 yılda ülkeyi baştan başa yeni yollarla donattıklarını, demir yolu yapımını milli politika haline getirdiklerini, hava yolunda yurt içi ve yurt dışında uzakları yakın ettiklerini, haberleşmede köyden kente tüm ülkeyi en yeni teknolojilerle donattıklarını aktaran Turhan, "Takdir edersiniz ki ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlarla, günü kurtarmak değil, nesilleri yaşatmak amaçlanır. Biz bu düşünceden hareketle, ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 515 milyar liralık yatırım yaptık." diye konuştu.

Otoyol, bölünmüş yol, köprü ve viyadüklerle doğu-batı aksında "koridor ülke" olarak tanımlanan Türkiye'yi kuzey-güney hattında da koridor haline getirdiklerini ifade eden Turhan, bu sayede ülkenin 3 kıtanın birleştiği, dünyanın en kritik kavşağı konumuna geldiğini dile getirdi.

Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi küresel ölçekli dev projeleri hizmete soktuklarını anımsatarak, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerin de sürdüğünü kaydetti.

Bakan müjdeyi verdi Sona yaklaştık

"BİN 983 KİLOMETRE YENİ DEMİR YOLU YAPTIK"

Bakan Turhan, Türkiye'yi demir ağlarla örme hamlesini uzun yılların ardından yeniden kendilerinin başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çoğu yapıldığı günden bu yana el değmeyen mevcut demir yolu ağının 10 bin 789 kilometresini komple bakım ve yenilemesini yaptık. 2004-2018 yıllarında senede ortalama 138 kilometre olmak üzere bin 983 kilometre yeni demir yolu yaptık. 12 bin 710 kilometre olan demir yolu uzunluğunu 2023'te 25 bin 30 kilometreye çıkartmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor. Türkiye'yi, dünyada yüksek hızlı trene sahip 8. ülke yaptık. YHT hatlarında taşınan yolcu sayısı ise 44 milyona yaklaştı. Bu arada, Ankara-Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştığımızı belirtmek isterim. 2003'te başlattığımız demir yolu seferberliği ile 77 milyon olan yolcu sayımızı 2017'de 183 milyona yükselttik. Bu sayede akaryakıt giderlerinden de tasarruf edildi." 

İstanbul Havalimanı sayesinde hava yolculuğunda yeni bir evreye girildiğini de dile getiren Turhan, 2003'te 36,5 milyon olan hava yolu yolcu sayısının 2017'de 195 milyona yükseldiğini bildirdi.

"Yolcu sayısının 2023'e kadar 450 milyona çıkmasını bekliyoruz. 56 olan havalimanı sayımızı ise 65'e çıkartmış olacağız." diyen Turhan, havacılık ve uzay sanayisinde teknolojiyi ithal eden ülke olmak yerine teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke olmayı amaçladıklarını vurguladı.

5G altyapı çalışmalarına da hız verdiklerini, bu teknolojiyle sağlıktan tarıma, sanayiden ticarete hayatın her alanında büyük rahatlığa kavuşulacağını belirten Turhan, 2023 hedefleri için bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul'un kendileri için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyleyen Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle, metrolarla, banliyö hatlarıyla İstanbul'a hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı ile şehrimizi, Türkiye'mizi taçlandırdık. İnşallah diğer mega projemiz Kanal İstanbul'a ise 2019'da başlamayı planlıyoruz. İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek 3 katlı tünelin proje çalışmalarında da sona gelindi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde milletimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için hep birlikte, el birliğiyle, güç birliğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

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Son 24 saatte ne oldu? (16.11.2018) – 2 İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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