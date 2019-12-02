Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'ye destek verdiğini söyledi.



İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (CO25) katılan Bakan Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile ikili görüşme yaptı.



Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin iklim değişikliği müzakerelerindeki haklı pozisyonunu destekliyor." dedi.



Türkiye'nin, Dünya Bankası Grubu, Fransa ve Almanya ile iklim eylemi konusunda ihtiyaç duyduğu finansmanın uygun koşullarla karşılanması için bir mutabakat zaptı üzerinde çalıştığını anlatan Kurum, "Ülkemizin benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle eşit muamele görmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için Paris Anlaşması'nın öncesinde ve sonrasındaki süreçte son derece yoğun bir müzakere sürecini devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.



Bakan Kurum, İklim Değişikliği Zirvesi'nin Fransa, Fas, Fiji ve Polonya başkanlıkları döneminde de Türkiye'nin müzakerelere devam ettiğini fakat istenilen sonucu alamadıklarını hatırlattı.



Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesinden çıkarılması için geçen sene olduğu gibi bu yıl da COP25 gündemine bir teklifte bulunduklarını dile getiren Kurum, bu teklifle, kararlılıklarını açıkça gösterdiklerini söyledi.



Türkiye'nin kendisiyle benzer gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin imkanlarına erişim talep ettiğine dikkati çeken Kurum, "Aksi halde 2020 sonrası, Paris Anlaşması'nın adil ve uzlaşmacı ruhuna aykırı bir biçimde Türkiye'nin geride bırakıldığı bir dönem olacaktır. Ülkemizin, iklim rejiminde geri bırakılmasına kati surette izin vermeyeceğiz. Ülkemiz ulusal koşullarına ve kalkınma düzeyine uygun bir pozisyona yerleştirildiğinde, yani Ek-1 listesinden çıkarıldığında sözleşme ancak o zaman bize adil bir iş birliği ortamı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum ayrıca Dünya Bankası liderliğinde BM, Almanya ve Fransa'nın katkılarıyla hazırlanan iklim değişikliği finans paketine temel sağlayacak Mutabakat Zaptı'nın Türkiye'nin haklı duruşuna ve hassasiyetlerine cevap veremediğini vurguladı.



Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede kararlı adımlar atan ve ulusal koşulları kapsamında mücadele eden bir ülke olduğunu aktaran Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında önemli ilerlemeler kaydettiğini, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke, yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık Projesi'ni başlattığını söyledi.



Türkiye'nin enerji verimliliği ve çevre alanındaki atılımlarını anlatan Kurum, Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olduğunu, çevre alanında çok çalışıldığını ifade etti.



Diğer yandan, AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Guterres, ikili görüşmede, Türkiye'nin kaygılarını anlayışla karşıladığını belirtti.

Guterres, Türkiye’nin, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesinden silinmesine dair meseleyi istişare ederken diğer gelişmekte olan ülkelerin bir duvar ördüğünü ve Türkiye'nin kendilerine düşen paya ortak olmasının bu ülkelerce istenmediğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin mülteciler konusunda gösterdiği örnek tutumdan da övgüyle söz eden Guterres, çevre alanında da Türkiye'nin model bir ülke olduğunu, özellikle Sıfır Atık Projesi ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi projelerini ilgiyle takip ettiğini söyledi.



"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI AÇIKÇA GÖSTERDİ"



Öte yandan Bakan Kurum, ikili görüşmeleri kapsamında COP25 Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile de bir araya geldi.

Türkiye'nin benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle aynı şekilde muamele görebilmesinin sağlanması gerektiğini Şilili mevkidaşına aktaran Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesinden silinmesi için COP25 gündemine teklifte bulunan Türkiye'nin kararlılığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

COP25 Başkanı Schmidt de herkesin kendi acil durum ve ihtiyaçları olduğunu, kolektif çözümlerle problemleri aşmaya çalıştıklarını belirtti.

Ekibiyle birlikte Türkiye'nin gündem maddesiyle ilgili çok çalıştıklarını ifade eden Schmidt, Türkiye'nin kendi görüşlerini sürece dahil olan taraflara iletebileceğini ve ilerlenebileceğini kaydetti.