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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Bakan Kurum açıkladı: Kesinlikle yapılaşmaya izin verilmeyecek

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Bakan Kurum açıkladı: Kesinlikle yapılaşmaya izin verilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Badavut bölgesinde hiçbir şekilde doğal dokuyu bozacak bir müdahale olmayacaktır. Vatandaşlar burada fotoğraf çekebilir, denize girmek maksatlı kullanabilir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Türkiye'nin gizli cennetlerinden Ayvalık'taki Badavut bölgesinin, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. 

Badavut bölgesinde bir milyon metrekare alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildiğini dile getiren Bakan Kurum, bu bölgenin böylece doğal sit alanı ve uluslararası kriterlere göre 6 türün kritik öneme sahip olarak belirlendiğini söyledi. 

Biyolojik çeşitlilik açısından da Türkiye'deki en önemli yerlerden birisinin Badavut bölgesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Böylelikle biz buranın hem kumsal alanını hem deniz ekosistemini hem arkasındaki doğal dokuyu koruyacağız. Burayı tamamen koruma altına alacağız." ifadesini kullandı. 

"HİÇBİR YAPIYA İZİN VERİLMEYECEK"

Kurum, Badavut bölgesine koruma statüsü getirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: 

"Burada hiçbir şekilde doğal dokuyu bozacak bir müdahale olmayacaktır. Vatandaşlar burada fotoğraf çekebilir, denize girmek maksatlı kullanabilir. Ama kesinlikle hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecek, sadece bilimsel araştırma yapılabilmesine izin vereceğiz." 

Bakan Kurum, Salda Gölü için de ilerleyen günlerde benzer bir karar alınacağını belirterek, "Salda Gölü'nde de ilerleyen günlerde özellikle beyaz kumsallar olan kısım 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilecek." dedi. 

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