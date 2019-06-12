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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Bakan Kurum açıkladı! Kentsel dönüşümde 3 kriter var

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "3 temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. Yine komşunuzla o proje sonunda beraber yaşayacaksınız. Kimseyi yerinden etmeyeceğiz. İkincisi de rızaya dayalı ve gönüllü dönüşüm yapacağız. Belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliği. Kentsel dönüşümde de gönüllü dönüşüm yapmak zorundayız. O yüzden burada da sizlerin rızası çerçevesinde bu dönüşümü yapacağız. Üçüncüsü de süratli dönüşüm. En kısa zamanda riskli binalardan sizi alarak kira yardımlarınızı yaparak misafir edeceğiz. En kısa zamanda da konutlarınıza yerleştireceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yenişehir Mahallesi'nde imar bilgilendirme toplantısında, vatandaşlarla bir araya geldi. 

Söz konusu bölgede, bin 90 bağımsız alan olduğunu dile getiren Kurum, "Dolayısıyla burada artış yapmış olmayacağız. Burada TOKİ'nin karı olsun anlayışıyla bu işe girmiyoruz. Yoğunluk artsın istemiyoruz. Yatay mimariyle devam edelim. Özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri birlikte yapalım istiyoruz." diye konuştu. 

Kurum, hızlı ve kararlı şekilde çalıştıklarını anlatarak, vatandaşların da rızası olduğu zaman Kartal'daki gibi hızla projeyi gerçekleştireceklerini söyledi. 
Vatandaşları en güzel alanlarda kira yardımıyla misafiredeceklerini dile getiren Kurum, en kısa sürede inşaatları tamamlayarak sağlıklı güvenli konutlarda oturmalarını sağlayacaklarını aktardı. 

Kurum, 2010'dan beri konunun gündemde olduğunu anımsatarak, buna rağmen çok fazla yol alınamadığını ifade etti. Dönüşümde 3 temel kriterleri olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti: 

"3 temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. Yine komşunuzla o proje sonunda beraber yaşayacaksınız. Kimseyi yerinden etmeyeceğiz. İkincisi de rızaya dayalı ve gönüllü dönüşüm yapacağız. Belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliği. Kentsel dönüşümde de gönüllü dönüşüm yapmak zorundayız. O yüzden burada da sizlerin rızası çerçevesinde bu dönüşümü yapacağız. Üçüncüsü de süratli dönüşüm. En kısa zamanda riskli binalardan sizi alarak kira yardımlarınızı yaparak misafir edeceğiz. En kısa zamanda da konutlarınıza yerleştireceğiz." 

Bakan Kurum, 23 Haziran'da yapılacak seçime değinerek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın tecrübesine işaret etti. Kurum, Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu belirterek, "İstanbul seçimi sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Tüm dünya mazlumlarının gözü de kulağı da kalbi de İstanbul'da. Bu manada önemli bir şehrimiz. Sadece ülkemizi değil, tüm cihanı tüm insanlığı ilgilendiren bir seçim." dedi. 

Kurum, daha sonra vatandaşların dönüşümle alakalı sorularını yanıtladı. 

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